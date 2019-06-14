Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и провели первую тренировкуРИА Новости 10:48

Футболисты петербургского "Зенита" вышли из отпуска и провели первую тренировку на базе в Удельном парке, сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter. "Зенит" проведет первый официальный матч сезона-2019/20 6 июля. Петербуржцы сыграют против московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России.

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и провели первую тренировку

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