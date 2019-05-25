«Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусеМатч ТВ вчера в 14:46

Футболисты и тренеры «Зенита» проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе в рамках второй части чемпионского парада. Маршрут сине-бело-голубых пролегал по Невскому проспекту мимо стрелки Васильевского острова.

«Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусе

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