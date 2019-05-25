Футбол

«Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусеМатч ТВ вчера в 14:46

Футболисты и тренеры «Зенита» проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе в рамках второй части чемпионского парада. Маршрут сине-бело-голубых пролегал по Невскому проспекту мимо стрелки Васильевского острова.
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Парад «Зенита» на катере и золотом автобусе и файер-шоу от фанатов. Лучшие фото

Чемпионат04:30

Парад под ливнем. «Зенит» проехал по Невскому на золотом автобусе

Спорт-Экспрессвчера в 15:55

Мы проехали за «Зенитом» весь чемпионский парад (видео, фото, репортаж). Это топ!

Матч ТВвчера в 18:22

Буйные фанаты «Зенита» спустились в метро после чемпионского парада

Мойка78вчера в 15:39

Петербург замер в ожидании чемпионского парада «Зенита»

АБНвчера в 10:10

Чемпионский парад «Зенита» 26 мая 2019 года: Когда начнется и где пройдет

КП - Санкт-Петербургвчера в 06:20

«Зенит» проведет чемпионский парад

Все про Спорт ру25 мая в 19:24
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Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Обновлено в 06:02
Здоровье

В Пензенской области работники скорой объявили итальянскую забастовку

При итальянской забастовке протестующие находятся на своих рабочих местах, но при этом предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Беспорядки и пожар вспыхнули в Южной исправительной колонии, сообщает УНИАН. По предварительным данным, сбежали около 15 заключенных.
Обновлено в 05:49
Происшествия

МАК опубликует отчет об авиакатастрофе SSJ-100 через 1,5 месяца

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликует предварительный отчет об авиакатастрофе самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево через 1,5 месяца.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в Лионе

В ходе спецоперации задержан предполагаемый организатор и исполнитель взрыва в Лионе.
Обновлено в 05:17
Политика

Кремль прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение госграницы.
Обновлено в 05:52
Кино

Стали известны имена победителей Каннского кинофестиваля

Названы итоги 72-го Каннского кинофестиваля. Обладателем «Золотой пальмовой ветви» стал режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».
Обновлено 25 мая в 15:38
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика

Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность парламента».
Обновлено в 05:09
Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео

Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Обновлено вчера в 01:13
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro уже представили в Китае

Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес

В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом.
Обновлено в 04:34
Наука

В России создали уникальный материал на основе алюминия

Обновлено в 03:38
Авто

УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
Авто

Audi представит особую версию TT Safari

На одном стенде с TT Clubsport Turbo ученики AUDI AG представят необычную версию третьего поколения Audi TT — «Audi ТТ Safari».
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Верка Сердючка рассказала о планах Потапа и Насти

Торжество по случаю свадьбы 38-летнего Потапа и 32-летней прошло в элитном ресторане под Киевом, куда пригласили весь украинский шоу-бизнес.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и бывший командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью Youtube-каналу "ГлавТема Народ" рассказал, что летом 2014 года войска ДНР были вынуждены оставить осажденные Славянск и Краматорск из-за острой нехватки боеприпасов и техники.
Обновлено в 04:05
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол

Мохаммади и Балай покидают «Ахмат»

Защитник Милад Мохаммади и форвард Беким Балай покидают "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Лето в России начнется с жаркой погоды

Специалисты Гидрометцентра рассказали, что начало лета в России будет сопровождаться жаркой погодой.
Обновлено в 03:29
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Космос

В Подмосковье начали реализацию программы создания спутников по стандартам CanSat

Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие

В России запатентовали технологию продления срока службы оружия

В России разработали технологию, увеличивающую вдвое срок службы автоматического стрелкового оружия.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Пентагон объявил тендер на закупку российских боеприпасов

Подразделение Пентагона, ответственное за закупки, разместило на сайте правительства заявку на приобретение боеприпасов для оружия, которое не использует НАТО.
Обновлено в 05:22
Автоспорт

Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако

Российский пилот коллектива Toro Rosso Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако, где удалось завоевать очередные очки.
Обновлено вчера в 18:23
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