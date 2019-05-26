Футбол

Зенит — Енисей 4:1Спорт-Экспресс 08:52

Зенит — Енисей
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
46′
Александр Ерохин
51′
Себастьян Дриусси
57′
Александр Ерохин
60′
65′
Арсен Хубулов
65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
71′
76′
Давид Юрченко
Maksim Edapin
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
79′
82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
87′
"Зенит" обыграл "Енисей" в матче 30-го тура чемпионата России (4:1). В составе сине-бело-голубых дубль оформил Себастьян Дриусси, по одному мячу забили нападающий Сердар Азмун и хавбек Александр Ерохин. У красноярцев гол на счету Дмитрия Торбинского.
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