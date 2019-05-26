Зенит — Енисей 4:1Спорт-Экспресс 08:52

"Зенит" обыграл "Енисей" в матче 30-го тура чемпионата России (4:1). В составе сине-бело-голубых дубль оформил Себастьян Дриусси, по одному мячу забили нападающий Сердар Азмун и хавбек Александр Ерохин. У красноярцев гол на счету Дмитрия Торбинского.

Политика Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Происшествия Российский заключенный умер в реанимации после пыток Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.

Политика В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

Авто Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.

Общество Российским чиновникам запретили включать кондиционеры ради экономии Власти Курганской области запретили местным госслужащим пользоваться кондиционерами в служебных автомобилях.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Религия На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.

Политика Меган Маркл отказалась обедать с Трампом Официальная причина, по которой Маркл отказывается участвовать в официальных мероприятиях — ее декрет.

Политика Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".

Футбол Первый матч пройдет на стадионе «Динамо» 26 мая На "ВТБ Арене" 26 мая пройдет первый после реконструкции стадиона футбольный матч.

Кино Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за российского ансамбля «Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности ложится на министерство образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили отправлена в отставку», — цитирует Рижвадзе «Газета.ру».

Общество Телеведущий Соловьев рассказал о встрече с угрожавшим ему активистом Телеведущий Владимир Соловьев рассказал РБК о встрече с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым.

Футбол Жерар Пике: «Последние недели вышли с горько-сладким привкусом» Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о настроении после поражения от «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.

Армия и оружие Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии Турция наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.

Происшествия В жилом доме в Германии произошел взрыв Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.

Политика Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».