Футбол
Зенит — Енисей 4:1Спорт-Экспресс 08:52
|25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
|26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
|46′
Александр Ерохин
|51′
Себастьян Дриусси
|57′
Александр Ерохин
|60′
|65′
Арсен Хубулов
|65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
|71′
|76′
Давид Юрченко
Maksim Edapin
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
|79′
|82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
|84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
|87′
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
99
Лунев
30
Маммана
29
Заболотный
44
Ракицкий
18
Жирков
27
Оздоев
21
Ерохин
19
Смольников
22
Дзюба
7
Азмун
11
Дриусси
2 ×
95
Edapin
3
Ятченко
13
Грицаенко
23
Сарр
63
Гаджибеков
27
Рожков
6
Торбинский
14
Семакин
17
Савичев
77
Костюков
10
Комков
Енисей
Расстановка 4‑3‑3
"Зенит" обыграл "Енисей" в матче 30-го тура чемпионата России (4:1). В составе сине-бело-голубых дубль оформил Себастьян Дриусси, по одному мячу забили нападающий Сердар Азмун и хавбек Александр Ерохин. У красноярцев гол на счету Дмитрия Торбинского.
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«Зенит» — «Енисей». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч 30 тура чемпионата России 26 мая 2019 года
LiveSport.ru24 мая в 19:00
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
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