Футбол
«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 маяМатч ТВ вчера в 09:14
«Зенит» проведет чемпионский парад по случаю победы в РПЛ 26 мая в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в рамках первой части парада сине-бело-голубые пройдут на теплоходе по рекам и каналам города.
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Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Молодой любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах ради наследства
В Великобритании 28-летний любовник оставлял на зеркалах пожилой возлюбленной библейские послания, чтобы она вписала его в завещание.
Обновлено в 00:10
Общество
Сквер освободили для гуляющих в Екатеринбурге
Утром 21 мая в сквере, где шли споры о строительстве храма, снесли забор. К вечеру в общественном месте собралось немалое количество народа.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Экономика
ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»
Отмечается, что пачку пятитысячных банкнот «банка приколов» можно купить за 50 рублей, но они используются не только для розыгрышей.
Обновлено в 02:34
Кино
В сети появились первые отзывы на «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, и они неоднозначны
21 мая в рамках Каннского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
Американские истребители «перехватили» российские Ту-95 и Су-35
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Савченко рассказала о страхе и несчастии в глазах украинских политиков
Обновлено вчера в 18:24
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Энергетика
Названы сроки поступления «чистой» нефти в Венгрию и Словакию
Поэтапное поступление «чистой» нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели, сообщили 22 мая в министерстве энергетики России.
Обновлено в 02:19
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено вчера в 08:30
Общество
Уголовное дело в отношении Бориса Дубровского тормозится в Москве
Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова дала пресс-конференцию Руководитель УФАС по Челябинской области Анна Козлова сообщила журналистам, что в ее ведомстве подготовлены все материалы, касающиеся компании «Южуралмост» и действиям чиновников, повлекших за собой нарушение конкурентной среды.
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Водонаева раскрыла причину развода с мужем
Модель и телеведущая Алена Водонаева раскрыла причины развода с Алексеем Комовым, передает ФАН.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
С возрастом Дмитрий Маликов все больше переживает за дочь
Артист отметил, что с возрастом изменяется отношение к данный вопросам, сейчас он все больше переживает за свою дочь Стефанию, хотя раньше не замечал за собой такого.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отказалась от должности замглавы администрации президента страны.
Обновлено в 02:01
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Родственников пациентов разрешат пускать в реанимацию
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.
Обновлено в 01:24
Общество
Кейт Миддлтон провела для королевы Елизаветы II экскурсию по саду
Королева Елизавета II с головой погрузилась в семейные хлопоты.
Обновлено вчера в 14:17
Футбол
Фарфан не исключил появления на поле в финале Кубка России
Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан не исключил, что может помочь команде в финале Олимп-Кубка России с «Уралом».
Обновлено в 02:37
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Родители избавляются от вещей Юлии Началовой
Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.
Обновлено вчера в 13:14