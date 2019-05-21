Футбол
«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 маяМатч ТВ вчера в 09:14
«Зенит» проведет чемпионский парад по случаю победы в РПЛ 26 мая в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в рамках первой части парада сине-бело-голубые пройдут на теплоходе по рекам и каналам города.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:18, Ашберн
Армия и оружие
Восемь украинских боевиков сбились с маршрута в Донбассе и попали в плен к ополченцам
Напомним, что 2 мая Мариупольский суд приговорил возвратившегося из плена ДНР солдата ВСУ к 10 годам тюрьмы.
Обновлено в 04:07
Транспорт
Ликсутов извинился перед застрявшими на три часа пассажирами метро
Обновлено вчера в 15:56
Политика
СМИ: Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Киеве и не будет пересматривать программу сотрудничества.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Внучка Стриженова рассказала о проблемах со здоровьем у пятого ребенка
Внучка Стриженова рассказала о проблемах со здоровьем у пятого ребенка Внучка Олега Стриженова не стала отдавать ребенка приемным родителям.
Обновлено в 01:51
Кино
МИД Чехии поздравил персонажа, взошедшего на трон в «Игре престолов»
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Кейт Миддлтон провела для королевы Елизаветы II экскурсию по саду
Королева Елизавета II с головой погрузилась в семейные хлопоты.
Обновлено вчера в 14:17
Хоккей
Хоккеисты России обыграли сборную Швеции на чемпионате мира
Со счетом 7:4 завершилась встреча сборной России и команды Швеции в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира в Братиславе 21 мая, сообщает Федерация хоккея России.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Подельница Захарченко помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей, сообщила прокурор в Останкинском суде Москвы.
Обновлено вчера в 15:50
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Парубий созвал внеочередное заседание распущенной Зеленским Рады
Всю ночь украинские парламентарии думали, как вставить палки в колеса новому президенту, прорабатывали изменения в закон о выборах депутатов, в частности – отмену одномандатных округов.
Обновлено в 02:46
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры
Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
Обновлено вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания
Известный режиссер Максим Виторган посмеялся над размышлениями телеведущей Ксенией Собчак в соцсетях на тему доброты.
Обновлено в 02:50
Политика
Турция снизила пошлины на американские товары
Министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что турецкая сторона вдвое снизила пошлины на 22 вида товаров, импортируемых из США.
Обновлено в 04:07
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:41
Транспорт
По Москве-реке начали ходить цветные трамвайчики-кабриолеты
Обновлено в 04:05
Происшествия
Мужчина застрелил трех человек в церкви в Бразилии
Вооруженный мужчина застрелил трех человек в церкви в муниципалитете Паратаку в Бразилии. Об этом 22 мая сообщает Correio Braziliense.
Обновлено в 02:04
Политика
Елена Зеркаль отказалась занимать пост в администрации Зеленского
Как передает Украинская Правда, ссылаясь на источники в команде главы государства, этим «блином комом» стала бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Блокированные в Кольчугине боевики нейтрализованы
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Италии по запросу России задержали бизнесмена из Уфы
В Италии у себя на вилле задержан российский бизнесмен Андрей Смышляев, сообщает 22 мая РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнесмена Александро Мария Тирелли.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Польше смерч разрушил более 100 домов
Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых были 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Перенос производства Су-34 из Новосибирска опровергли
Обновлено вчера в 23:19
Политика
В кабмине не поддержали штрафы для чиновников за оскорбление граждан
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала проект закона депутатов от КПРФ, предполагающий введение штрафов для чиновников за оскорбление граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.
Обновлено в 04:12
Экономика
ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»
В Центральном банке России (ЦБ) обсуждают возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за изготовление предметов, имитирующих банкноты и монеты Банка России.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкессии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Спорт
Нарушившая антидопинговые правила чемпионка Игр завершила карьеру
Олимпийская чемпионка по плаванию литовка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры, передает ТАСС.
Обновлено в 03:11
Экономика
Правительство увеличило количество работающих с эскроу-счетами банков
Ранее издание РБК сообщило, что кабмин снизил требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами.
Обновлено в 04:08