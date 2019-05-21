«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 маяМатч ТВ вчера в 09:14

«Зенит» проведет чемпионский парад по случаю победы в РПЛ 26 мая в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в рамках первой части парада сине-бело-голубые пройдут на теплоходе по рекам и каналам города.

Спорт день за днем

Политика СМИ: Миссия МВФ досрочно покидает Украину Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Киеве и не будет пересматривать программу сотрудничества.

Шоу-бизнес Внучка Стриженова рассказала о проблемах со здоровьем у пятого ребенка Внучка Стриженова рассказала о проблемах со здоровьем у пятого ребенка Внучка Олега Стриженова не стала отдавать ребенка приемным родителям.

Хоккей Хоккеисты России обыграли сборную Швеции на чемпионате мира Со счетом 7:4 завершилась встреча сборной России и команды Швеции в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира в Братиславе 21 мая, сообщает Федерация хоккея России.

Происшествия Подельница Захарченко помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей Бывший финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей, сообщила прокурор в Останкинском суде Москвы.

Авто Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

Политика Парубий созвал внеочередное заседание распущенной Зеленским Рады Всю ночь украинские парламентарии думали, как вставить палки в колеса новому президенту, прорабатывали изменения в закон о выборах депутатов, в частности – отмену одномандатных округов.

Политика Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.

Экономика Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.

Шоу-бизнес Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания Известный режиссер Максим Виторган посмеялся над размышлениями телеведущей Ксенией Собчак в соцсетях на тему доброты.

Политика Турция снизила пошлины на американские товары Министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что турецкая сторона вдвое снизила пошлины на 22 вида товаров, импортируемых из США.

Энергетика Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Происшествия Мужчина застрелил трех человек в церкви в Бразилии Вооруженный мужчина застрелил трех человек в церкви в муниципалитете Паратаку в Бразилии. Об этом 22 мая сообщает Correio Braziliense.

Политика Елена Зеркаль отказалась занимать пост в администрации Зеленского Как передает Украинская Правда, ссылаясь на источники в команде главы государства, этим «блином комом» стала бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Происшествия В Италии по запросу России задержали бизнесмена из Уфы В Италии у себя на вилле задержан российский бизнесмен Андрей Смышляев, сообщает 22 мая РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнесмена Александро Мария Тирелли.

Происшествия В Польше смерч разрушил более 100 домов Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых были 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов.

Политика В кабмине не поддержали штрафы для чиновников за оскорбление граждан Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала проект закона депутатов от КПРФ, предполагающий введение штрафов для чиновников за оскорбление граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Экономика ЦБ решил запретить билеты «банка приколов» В Центральном банке России (ЦБ) обсуждают возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за изготовление предметов, имитирующих банкноты и монеты Банка России.

Происшествия Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкессии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.

Спорт Нарушившая антидопинговые правила чемпионка Игр завершила карьеру Олимпийская чемпионка по плаванию литовка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры, передает ТАСС.