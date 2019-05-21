26 мая «Зенит» проведет чемпионский парадСпорт-Экспресс 08:52

"Зенит" проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад, сообщает официальный сайт клуба. Торжественное мероприятие пройдет 26 мая. В рамках первой части чемпионского парада зенитовцы пройдут на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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