Футбол
26 мая «Зенит» проведет чемпионский парадСпорт-Экспресс 08:52
"Зенит" проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад, сообщает официальный сайт клуба. Торжественное мероприятие пройдет 26 мая. В рамках первой части чемпионского парада зенитовцы пройдут на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
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Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
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Авто
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Основатель и CEO студии Saber Interactive Мэттью Керч рассказал, что компания хотела создать ремейк Half-Life 2.
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Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
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Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании
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Армия и оружие
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В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
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В аэропорт в Анапе поступило ложное сообщение о минировании
Сообщение о "минировании" аэропорта в Анапе не подтвердилось, он продолжил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
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