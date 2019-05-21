Футбол

26 мая «Зенит» проведет чемпионский парадСпорт-Экспресс 08:52

"Зенит" проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад, сообщает официальный сайт клуба. Торжественное мероприятие пройдет 26 мая. В рамках первой части чемпионского парада зенитовцы пройдут на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
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«Зенит» 26 мая проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад

АБН09:21

«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 мая

Sportbox.RU09:14

«Зенит» и болельщики пройдут на теплоходах по рекам и каналам во время чемпионского парада 26 мая

Sports.ru09:16

«Зенит» опубликовал маршрут чемпионского парада 26 мая

Спорт-Экспресс09:09

«Зенит» опубликовал маршрут чемпионского парада по Петербургу

Спорт день за днем09:39

«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 мая

Матч ТВ09:14

«Зенит» проведет в Петербурге чемпионский парад

Piter.tv09:15
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Происшествия

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Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
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Автоспорт

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Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни.
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Президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина рассказала, что туристы начали отказываться от отдыха в республике из-за акции протеста в Сухуми.
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Происшествия

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Обновлено в 06:20
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
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Политика

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Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте

Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
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Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
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Дробыш хочет подать в суд на организаторов «Евровидения»

Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU) из-за того, что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
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ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой

Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
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Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

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Обновлено в 06:18
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В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
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Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании

В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
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Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски

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Обновлено в 08:59
Происшествия

В аэропорт в Анапе поступило ложное сообщение о минировании

Сообщение о "минировании" аэропорта в Анапе не подтвердилось, он продолжил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
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