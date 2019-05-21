Футбол
«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 маяSportbox.RU 09:14
«Зенит» проведет чемпионский парад по случаю победы в РПЛ 26 мая в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в рамках первой части парада сине-бело-голубые пройдут на теплоходе по рекам и каналам города.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:38, Ашберн
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Вьетнамская модель показала самое пикантное платье Каннского фестиваля
Вряд ли кто-то сможет превзойти вьетнамскую модель Нгок Трин, которая вышла к фотографам в платье, которое было похоже на прозрачное боди со множеством вырезов и парой кусочков бахромы вместо юбки.
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президента
Кроме того, глава государства уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба ВС Украины, назначив на его должность Руслана Хомчака.
Обновлено в 13:09
Игры
Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4
Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Экономика
ЦБ ужесточил требования к банкам по защите информации об операциях
Банк России обязал банки уведомлять регулятор об инцидентах, связанных с защитой информации клиентов при переводе денежных средств, говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 09:55
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
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Обновлено в 14:00
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера объявили о банкротстве
Внешнее управление введено в 25 заведениях Известный британский повар, телеведущий и ресторатор Джейми Оливер объявил о банкротстве своих 25 ресторанов в Великобритании.
Обновлено в 13:14
Технологии
В США Почтовая служба начала испытания беспилотных грузовиков
Почтовая служба Соединённых Штатов привлекла американский стартап TuSimple, работающий над беспилотными грузовыми автомобилями, для осуществления перевозки грузов.
Обновлено в 08:51
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Обновлено вчера в 13:58
Политика
В Абхазии оппозиция перекрыла автотрассы в Сухуми
Обновлено в 03:24
Космос
На вершине чилийской горы строится новый мегаскоп
Научные специалисты рассказали, что на вершине чилийской горы строят мегаскоп нового поколения.
Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты
Honor представил новые смартфоны
Компания Honor представила два новых смартфона - модели Honor 20 и Honor 20 Pro, передает корреспондент ТАСС с презентации.
Обновлено в 10:38
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено в 04:23
Общество
Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.
Обновлено в 07:29
Политика
Россиян разрешили пускать к родственникам в реанимацию
Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает больницы пускать родственников навещать пациентов в реанимации, сообщает РИА "Новости" В настоящее время такая обязанность медицинских учреждений нигде не прописана, поэтому в каждом конкретном случае принимается новое решение.
Обновлено в 08:03
Авто
Обновленный Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году
Американский автомобильный гигант Ford в нынешнем году начал продажи обновленного седана Taurus, который доступен для китайского рынка.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Вдова Доренко показала последние фото журналиста перед смертью
Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала в Instagram о том, как прошел последний день журналиста, и поделилась фотографиями и видео с его участием, которые были сделаны незадолго до его смерти.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Из SSJ-100 вылилось топливо перед взлетом
Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву пришлось отменить из-за неисправности.
Обновлено в 11:03
Политика
Путина не пригласили на 75-летие операции в Нормандии
Париж не направлял приглашение президенту России Владимиру Путину на памятные мероприятия в честь 75-летия высадки союзников антигилтеровской коалиции в Нормандии, поскольку церемония будет проходить на уровне премьер-министров государств – возглавлять ее будет глава правительства Франции Эдуард Филипп, передает ФАН.
Обновлено в 14:10
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Происшествия
Самолет из Нового Уренгоя прервал полет из-за неубранных шасси
Борт авиакомпании "КрасАвиа" прервал сегодня полет из Нового Уренгоя в Уфу из-за технической неполадки.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
После развода с Эмбер Херд Джонни Депп погряз в долгах
Джонни Депп не может рассчитаться с адвокатами после развода и судебного разбирательства со своей супругой Эмбер Херд.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Политика
На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Эль Фаннинг потеряла сознание на ужине в Каннах
Эль Фаннинг, наиболее известная своей ролью Принцессы Авроры в "Малефисенте", упала в обморок во время ужина после Trophée Chopard в Каннах, чем сильно взволновала коллег и поклонников.
Обновлено в 04:37