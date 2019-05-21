Футбол

«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 маяSportbox.RU 09:14

«Зенит» проведет чемпионский парад по случаю победы в РПЛ 26 мая в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в рамках первой части парада сине-бело-голубые пройдут на теплоходе по рекам и каналам города.
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«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге

Gazeta.SPb11:27

В День города «Зенит» проведет чемпионский парад

Петербургский дневник13:55

«Зенит» опубликовал маршрут чемпионского парада 26 мая

Спорт-Экспресс09:09

«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 мая

Матч ТВ09:14

«Зенит» 26 мая проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад

АБН09:21

«Зенит» и болельщики пройдут на теплоходах по рекам и каналам во время чемпионского парада 26 мая

Sports.ru09:16

«Зенит» проведет в Петербурге чемпионский парад

Piter.tv09:15
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:38, Ашберн
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На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
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Политика

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

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Технологии

В США Почтовая служба начала испытания беспилотных грузовиков

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Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

Обновлено вчера в 13:58
Политика

В Абхазии оппозиция перекрыла автотрассы в Сухуми

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Научные специалисты рассказали, что на вершине чилийской горы строят мегаскоп нового поколения.
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Компания Honor представила два новых смартфона - модели Honor 20 и Honor 20 Pro, передает корреспондент ТАСС с презентации.
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Наука

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Авто

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Американский автомобильный гигант Ford в нынешнем году начал продажи обновленного седана Taurus, который доступен для китайского рынка.
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Шоу-бизнес

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Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала в Instagram о том, как прошел последний день журналиста, и поделилась фотографиями и видео с его участием, которые были сделаны незадолго до его смерти.
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Из SSJ-100 вылилось топливо перед взлетом

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву пришлось отменить из-за неисправности.
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Джонни Депп не может рассчитаться с адвокатами после развода и судебного разбирательства со своей супругой Эмбер Херд.
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В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
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Политика

На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.
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Эль Фаннинг, наиболее известная своей ролью Принцессы Авроры в "Малефисенте", упала в обморок во время ужина после Trophée Chopard в Каннах, чем сильно взволновала коллег и поклонников.
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