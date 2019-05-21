«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 маяSportbox.RU 09:14

«Зенит» проведет чемпионский парад по случаю победы в РПЛ 26 мая в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в рамках первой части парада сине-бело-голубые пройдут на теплоходе по рекам и каналам города.

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