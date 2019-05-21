Футбол
«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 маяSportbox.RU 09:14
«Зенит» проведет чемпионский парад по случаю победы в РПЛ 26 мая в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в рамках первой части парада сине-бело-голубые пройдут на теплоходе по рекам и каналам города.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Политика
Эксперт оценил указ Зеленского о роспуске Рады
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT решение президента Украины Владимира Зеленского подписать указ о роспуске Верховной рады и назначить досрочные выборы в парламент на 21 июля.
Обновлено в 11:36
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Транспорт
На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.
Обновлено в 13:01
Политика
Песков подтвердил рост зарплат в Кремле и правительстве
Сотрудники администрации президента России и аппарата правительства действительно стали получать больше денег, подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:35
Политика
Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти
Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
Обновлено в 06:32
Наука
В Петербурге заложат исследовательское судно «Пионер-М»
Научно-исследовательское судно "Пионер-М" заложат во вторник на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге .
Обновлено вчера в 18:27
Политика
США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»
Участники проекта газопровода "Северный поток-2" попадут под санкции США, которые сейчас готовит Вашингтон.
Обновлено в 05:01
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Из SSJ-100 вылилось топливо перед взлетом
Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву пришлось отменить из-за неисправности.
Обновлено в 11:03
Происшествия
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Политика
Минюст Украины зарегистрировал партию Вакарчука «Голос»
Министерство юстиции Украины перерегистрировало созданную в 2015 году партию «Голос», лидером которой является солист украинской группы «Океан Эльзы» Вакарчук.
Обновлено в 12:45
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Футбол
Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы
Футболист лондонского "Арсенала" армянский полузащитник Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси" в Баку, сообщается на сайте "канониров".
Обновлено в 06:43
Политика
Усманов отрицает причастность к увольнению журналистов «Коммерсанта»
Главный редактор и гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин давление акционера отрицает и утверждает, что журналисты при подготовке материала нарушили редакционные стандарты издательского дома.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
МИД России сожалеет о блокировке СБ ООН повестки по закону о языке на Украине
Москва сожалеет, что Совбез ООН заблокировал проведение заседания по закону о государственном языке на Украине.
Обновлено в 12:52
Спорт
Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми
Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.
Обновлено в 02:43
Общество
Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии
В апреле 2019 года Россельхознадзор запретил ввоз из Белоруссии в Россию яблок и груш.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от платформы Android
Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
Обновлено вчера в 00:58
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в ограблении банка на 8 млн рублей
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка", - сообщила Волк, добавив, что подозреваемый - безработный.
Обновлено в 10:29
Культура
Бюст Иосифа Кобзона появился перед Институтом театрального искусства
Во вторник, 21 мая, перед Институтом театрального искусства имени Иосифа Кобзона состоялось торжественное открытие бюста великого артиста.
Обновлено в 11:19
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Авто
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Обновлено в 11:00
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Авто
С начала продаж Lada Vesta подорожала на 80 тысяч рублей
Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Энергетика
План по очистке «Дружбы» от «грязной» российской нефти провалился
Планы по скорейшему возобновлению поставок нефти по «Дружбе» из России в Польшу и Германию откладываются после того, как сценарий по удалению загрязненного сырья из нефтепровода не удалось исполнить.
Обновлено в 12:48
Общество
Во Франции скончался парикмахер, который изобрел укладку волос
Сегодня стало известно о кончине знаменитого французского парикмахера и предпринимателя Патрика Алеса, который считается изобретателем укладки волос.
Обновлено в 12:48