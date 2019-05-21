Футбол

«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 маяSportbox.RU 09:14

«Зенит» проведет чемпионский парад по случаю победы в РПЛ 26 мая в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в рамках первой части парада сине-бело-голубые пройдут на теплоходе по рекам и каналам города.
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«Зенит» 26 мая проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад

АБН09:21

«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 мая

Матч ТВ09:14

«Зенит» и болельщики пройдут на теплоходах по рекам и каналам во время чемпионского парада 26 мая

Sports.ru09:16

«Зенит» опубликовал маршрут чемпионского парада 26 мая

Спорт-Экспресс09:09

«Зенит» определился с программой чемпионского парада

Петербургский дневник10:41

«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге

Gazeta.SPb11:27

«Зенит» проведет в Петербурге чемпионский парад

Piter.tv09:15
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Шоу-бизнес

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Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
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Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан официально вступила на должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета.
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Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России

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США ввели санкции против трёх организаций из России

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
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Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
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Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.
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В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

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Европейские бизнесмены назвали причины сокращения инвестиций в Россию

Представители крупнейших европейских компаний, работающих на российском рынке, назвали главные причины сокращения зарубежных инвестиций в российскую экономику.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
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Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
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Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M20 выходит в России

Обновлено в 08:05
Происшествия

Причины трагедии в Керченском колледже установлены

Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Энергетика

Ситуация с нефтепроводом «Дружба» не повлияла работу НПЗ «Лукойла»

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Обновлено в 09:47
Футбол

«Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистами «Севильи»

По информации издания, в услугах полузащитника испанской команды Даниэла Каррису заинтересован московский «Спартак», а его партнёра – защитника Алейша Видаля – хочет заполучить «Локомотив».
Обновлено в 10:26
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Обновлено в 08:57
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Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
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УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком

Напомним, экспедиционный УАЗ «Хантер», который, как стало известно ранее, официально стал самой дорогой версией модели, уже с завода оснащается силовыми бамперами и порогами, электрической лебедкой и защитой рулевых тяг.
Обновлено в 07:12
Политика

Украинская Генпрокуратура вызвала на допрос автора заявления на Порошенко

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего заместителя главы администрации экс-президента страны Виктора Януковича Андрея Портнова, который подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление на экс-главу государства Петра Порошенко по факту возможной госизмены.
Обновлено в 10:47
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«Роскосмос» заказал РКЦ «Прогресс» 8 ракет-носителей «Союз-2.1а»

Обновлено в 11:15
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Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами

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Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" австрийский гонщик Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
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В Москве задержали подозреваемого в ограблении банка на 8 млн рублей

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка", - сообщила Волк, добавив, что подозреваемый - безработный.
Обновлено в 10:29
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У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
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Вертолет едва не раздавил россиян на пляже

Обновлено в 10:33
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В Петербурге погиб владелец завода «Сантех»

В Петербурге нашли тело владельца завода «Сантех» Игоря Галышева с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 11:31
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Мохаммади летом покинет «Ахмат»

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Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев попросил об УДО

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