Футбол

«Зенит» проведет чемпионский парад в ПетербургеGazeta.SPb 11:27

В честь чемпионства РПЛ петербургский футбольный клуб «Зенит» 26 мая проведет парад, в рамках которого футболисты пройдут на теплоходе по рекам и каналам города. Также войдут туда и корабли с болельщиками.
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В это воскресенье «Зенит» проведёт чемпионский парад по рекам и каналам Петербурга

78.ru14:14

«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге

Gazeta.SPb11:27

«Зенит» опубликовал маршрут чемпионского парада 26 мая

Спорт-Экспресс09:09

«Зенит» 26 мая проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад

АБН09:21

«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 мая

Матч ТВ09:14

В День города «Зенит» проведет чемпионский парад

Петербургский дневник13:55

«Зенит» проведет в Петербурге чемпионский парад

Piter.tv09:15
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:15, Ашберн
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