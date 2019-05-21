«Зенит» проведет чемпионский парад в ПетербургеGazeta.SPb 11:27

В честь чемпионства РПЛ петербургский футбольный клуб «Зенит» 26 мая проведет парад, в рамках которого футболисты пройдут на теплоходе по рекам и каналам города. Также войдут туда и корабли с болельщиками.

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