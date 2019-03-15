Футбол

Вильярреал — Зенит 2:1Евро-футбол.ру вчера в 17:06

Вильярреал — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Жерар Морено
29′
46′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
Сантьяго Касерес
Ману Морланес
46′
Карлос Бакка
47′
Виктор Руис
52′
57′
Олег Шатов
64′
Андрей Лунев
Михаил Кержаков
Висенте Иборра
Санти Касорла
70′
70′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Родриго Фунес Мори
Мигелон Льямбрич
77′
Жауме Коста
82′
90′+1′
Бранислав Иванович
"Вильярреал" удвоил преимущество в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Зенита". На 47-й минуте игры форвард хозяев Карлос Бакка после навеса от Херарда Морено с близкого расстояния ударом головой переиграл Андрея Лунёва. Первый гол в игре забил Морено.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» вылетел из Лиги Европы

Московский Комсомолец00:34

Лунев получил травму перед матчем против «Спартака»

Советский спортвчера в 17:32

«Вильярреал» — «Зенит» — 2:1. Видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 20:14

Бранислав Иванович: «Даже если бы играли со „Спартаком“ завтра, нужно было набраться мотивации»

Спорт-Экспрессвчера в 19:21

Иванович: «Зенит» не забил быстрый гол, а потом сам себе привёз опасные моменты

Чемпионатвчера в 19:36

«Зенит» в гостях проиграл «Вильярреалу» и вылетел из Лиги Европы

Матч ТВвчера в 17:50

Иванович о «Спартаке»: «Нужно играть сердцем. Никто не должен думать об усталости»

Sports.ruвчера в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Происшествия

В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях погибли до 27 человек

В результате стрельбы, произошедшей в двух мечетях в Новой Зеландии, погибли, по последним данным, до 27 человек.
Обновлено в 00:49
Космос

Корабль «Союз МС-12» с экипажем стартовал к МКС

Экипаж из трех человек стартовал с космодрома Байконур и на корабле "Союз МС-12" направился к Международной космической станции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам зимы

Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов (есть в распоряжении RT).
Обновлено в 00:00
Происшествия

Приемная мать из Магадана, морившая ребенка голодом, признана виновной

Жительница Магадана, семь лет морившая своего приемного ребенка голодом для получения социальных выплат, приговорена судом к шести годам лишения свободы, информирует СК РФ.
Обновлено в 00:42
Общество

Строительство завода на берегу Байкала приостановлено

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено по решению суда до устранения всех нарушений.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга

Обновлено вчера в 16:38
Транспорт

ЦОДД оштрафован за установку небезопасных дорожных знаков

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков, 15 марта сообщается на сайте «Коммерсанта».
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало полет Ту-22М3 над Черным морем

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Вице-губернатор Приморья ушел в отставку

Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.
Обновлено в 00:37
Политика

КНДР намерена прервать переговоры с США о денуклеаризации

Как отметила Цой Сон Хи, позже в ходе встречи в расширенном составе госсекретарь США Майкл Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон "внесли атмосферу враждебности и недоверия, чем создали препятствия конструктивным усилиям для переговоров верховных лидеров КНДР и США, в результате саммит закончился без какого-либо значимого результата".
Обновлено в 01:45
Хоккей

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Детройт» в НХЛ

Обновлено в 01:15
Армия и оружие

В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России

НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".
Обновлено вчера в 17:04
Финансы

ЦБ: эффект на инфляцию от повышения НДС исчерпан

Повышение НДС в целом перестало влиять на рост цен, но некоторые отложенные эффекты могут проявиться в ближайшие месяцы, говорится в комментариях ЦБ об инфляции.
Обновлено вчера в 13:58
Политика

Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

На Тайване зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено 13 марта в 21:02
Религия

Патриарх попросил передать РПЦ музей им. Андрея Рублева в Москве

Русская православная церковь (РПЦ) заявила права на один из старейших религиозных объектов страны — Спасо-Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы

Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено вчера в 17:26
Энергетика

Нефть Brent вернулась к $67 за баррель

Нефть Brent, достигавшая в ходе сессии $68,14 за баррель, закрылась на уровне $67,19 за баррель.
Обновлено вчера в 15:28
Здоровье

Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов

Минздрав поддерживает инициативу депутата Госдумы Леонида Огуля (фракция "Единая Россия") о том, чтобы убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов в отдельные изолированные помещения или реализовывать ее в специальных алкомаркетах.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 19:28
Путешествия

Стало известно, какое место в самолете выбрать тем, кто боится летать

Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Грузовое судно село на мель в Керченском проливе

Грузовое судно Maryland под флагом Либерии, перевозившее металл, село на мель в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

В Новосибирске разрешили установить памятник Сталину

Обновлено вчера в 05:09
Авто

Tesla представила новый электромобиль Model Y

Американская компания Tesla впервые продемонстрировала в четверг в Лос-Анджелесе новейшую модель кроссовера Model Y с электродвигателем.
Обновлено в 01:35
Политика

В США назвали ситуацию в Керчи проблемой для поставок СПГ Украине

Ситуация в Керченском проливе затрудняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

В Швеции задержан террорист, разыскиваемый Россией

Полиция Швеции задержала мужчину, которого в России подозревают в терроризме.
Обновлено в 00:10
Политика

В Раде заявили, что Украину покинули десять миллионов человек

Более десяти миллионов трудоспособных украинцев покинули страну и развивают экономику других стран.
Обновлено в 00:39
Политика

Трамп пригрозил ЕС введением новых торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп на встрече 14 марта в Белом доме с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром заявил, что США могут ввести пошлины на ряд европейских товаров, если ЕС откажется ввести переговоры по торговле.
Обновлено вчера в 12:11
Транспорт

Автолюбители Москвы нашли хитрый способ парковаться бесплатно

Обновлено в 01:46
Хоккей

«Салават Юлаев» переиграл «Автомобилист» в Кубке Гагарина

Обновлено вчера в 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное