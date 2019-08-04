Футбол
«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНомNews.ru вчера в 22:00
Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы. «Зенит» также пообещал сделать «всё возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной».
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Первая леди провела два дня после операции, восстанавливаясь в Версале. Брижит и до операции выглядела гораздо моложе своих лет.
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Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
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Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
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Космос
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
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Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о конфликте между болельщиками и Малкомом
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не подтвердил информацию о конфликте болельщиков петербургского клуба с новичком команды, форвардом Малкомом.
Обновлено в 16:28
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Российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронили на кладбище в Петергофе, пишет в воскресенье, 4 августа, ТАСС.
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Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
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Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.
Обновлено в 15:43
Политика
В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
Хорватская военная операции "Буря" 1995 года по насильственному изгнанию сотен тысяч сербов и уничтожению Республики Сербская Краина была активно поддержана странами Запада, заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Обновлено в 16:32
Футбол
«Рубин» показал речь Шаронова в раздевалке после поражения от ЦСКА
"Рубин" опубликовал в Twitter видео с речью тренера Романа Шаронова после поражения от ЦСКА (0:1).
Обновлено в 16:16
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В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Обновлено в 12:50
Общество
Петербуржцы засняли масляные пятна на Неве
Известно, что снимки были сделаны в 4 часа утра. Очевидцы предположили, что где-то в реку спустили нефтепродукты.
Обновлено в 13:42
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Женская сборная России по волейболу завоевала олимпийскую лицензию и выступит на Играх в Токио.
Обновлено в 15:39