«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусеSoccer.ru вчера в 14:50

Футболисты и тренеры команды проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе. Маршрут команды пролегал по Невскому проспекту мимо стрелки Васильевского острова. До этого "Зенит" двигался на катере, начав движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова.

«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусе

Все про Спорт ру

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.

Религия УГМК и РМК сделали совместное заявление по храму в Екатеринбурге В Екатеринбурге Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания ждут окончательного решения по поводу места для строительства храма Святой Екатерины.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Происшествия Пилот «Формулы‐1» чуть не сбил двух человек во время гонки Мексиканский пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес с трудом сумел избежать столкновения с двумя сотрудниками трассы в Монако, обслуживающими гонку.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).

Экономика Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".

Космос Маск назвал нереальным план Безоса по освоению космоса В середине мая Джефф Безос, самый богатый человек на Земле, призвал человечество переселяться в космос и колонизировать Солнечную систему.

Авто АвтоВАЗ отзывает LADA XRAY из-за дефекта рулевого управления Напомним, 26 июня 2018 года LADA XRAY уже попадал под отзыв из-за дефекта рулевого управления, тогда под кампанию попали более 7 тысяч экземпляров модели.

Общество Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос» Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.

Экономика Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.

Происшествия Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Экономика В Москве резко подорожали полисы ОСАГО На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.

Гаджеты AMD представила семейство графических карт Radeon RX 5000 на базе Navi В основе видеокарт Radeon RX 5000 лежит новая архитектура GPU, получившая название Radeon DNA (RDNA), которая представляет собой дальнейшее развитие появившейся семь лет тому назад Graphics Core Next (GCN).

Происшествия Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.

Политика Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции "Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.

Политика СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района Республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».

Армия и оружие Экс-глава технополиса «Эра» перешел в администрацию президента РФ По информации РБК, Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента РФ.

Армия и оружие Стрелков объяснил отступление ополченцев из Славянска в 2014 году Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) были вынуждены покинуть Славянск и Краматорск в 2014 году из-за нехватки боеприпасов и техники, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ».

Транспорт Водителям такси могут запретить работать сверх нормы Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.

Экономика Владельцы электрогенераторов в РФ не будут платить налог с продажи электричества "Законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи электрической энергии, произведенной на принадлежащих потребителю электрической энергии объектах микрогенерации", — говорится в пояснительной записке к документу.