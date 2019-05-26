Футбол
«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусеSoccer.ru вчера в 14:50
Футболисты и тренеры команды проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе. Маршрут команды пролегал по Невскому проспекту мимо стрелки Васильевского острова. До этого "Зенит" двигался на катере, начав движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова.
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Чемпионский парад «Зенита» 26 мая 2019 года: Когда начнется и где пройдет
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