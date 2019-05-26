«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусеSoccer.ru вчера в 14:50

Футболисты и тренеры команды проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе. Маршрут команды пролегал по Невскому проспекту мимо стрелки Васильевского острова. До этого "Зенит" двигался на катере, начав движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова.

«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусе

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