Футбол
«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусеSoccer.ru 14:50
"Зенит" организовал чемпионский парад по случаю победы в РПЛ. Футболисты и тренеры команды проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе. Маршрут команды пролегал по Невскому проспекту мимо стрелки Васильевского острова.
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Общество
В Уфе распродают арестованные квартиры
В Уфе с молотка уйдут арестованные квартиры. Очередной аукцион по продаже имущества должников состоится 14 июня.
Обновлено в 21:24
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
Кафельников призвал болельщиков «Спартака» к бойкоту
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал болельщиков «Спартака» отказаться от абонементов на следующий сезон.
Обновлено в 20:10
Политика
Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»
Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено в 20:22
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено в 22:08
Гаджеты
Графика процессоров Intel Ice Lake-U справляется с играми в 1080p
В декабре Intel обещала, что её грядущие 10-нм процессоры для ноутбуков Ice Lake-U будут оснащены интегрированной графикой с вычислительной мощностью более терафлопса.
Обновлено в 15:30
Общество
Минюст зафиксировал рекордный рост числа брачных контрактов
Министерство юстиции зафиксировало в 2018 году рекорд по количеству брачных контрактов — 110 тыс.
Обновлено в 13:03
Политика
Депутат Рады считает, что украинский народ не выживет в случае дефолта
Украинский народ обнищает и вряд ли сможет выжить, если власти вскоре объявят дефолт, такое мнение выразил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 22:31
Общество
Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба
Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Хоккей
Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»
Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Кино
Названы лауреаты Каннского кинофестиваля
На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено в 15:20
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер
В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено в 22:02
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Здоровье
В Баргузинскую ЦРБ отправили замминистра здравоохранения
В Бурятии в Баргузинскую центральную районную больницу отправили заместителя министра здравоохранения республики.
Обновлено в 22:23
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Общество
ТРЕНДЫ НЕДЕЛИ: бюджетные слушания в Горсовете, топливные аукционы муниципального транспорта и ЕГЭ-2019
Депутатам расскажут об отопительном сезоне и борьбе за экологию Неделя комитетов состоится в омском горсовете.
Обновлено в 22:09
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Технологии
День, когда смартфоны заменили банковские карты
Google Wallet рассчитана для работы на смартфонах с ОС Android и с наличием модуля беспроводной передачи данных NFC.
Обновлено в 19:57
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею со счетом 0:1
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Политика
Трамп встретился с новым императором Японии
Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с новым императором Японии.
Обновлено в 20:40