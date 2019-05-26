«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусеSoccer.ru 14:50

"Зенит" организовал чемпионский парад по случаю победы в РПЛ. Футболисты и тренеры команды проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе. Маршрут команды пролегал по Невскому проспекту мимо стрелки Васильевского острова.

«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусе

Все про Спорт ру

Общество В Уфе распродают арестованные квартиры В Уфе с молотка уйдут арестованные квартиры. Очередной аукцион по продаже имущества должников состоится 14 июня.

Технологии Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Футбол Кафельников призвал болельщиков «Спартака» к бойкоту Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал болельщиков «Спартака» отказаться от абонементов на следующий сезон.

Политика Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи» Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".

Происшествия Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.

Гаджеты Графика процессоров Intel Ice Lake-U справляется с играми в 1080p В декабре Intel обещала, что её грядущие 10-нм процессоры для ноутбуков Ice Lake-U будут оснащены интегрированной графикой с вычислительной мощностью более терафлопса.

Общество Минюст зафиксировал рекордный рост числа брачных контрактов Министерство юстиции зафиксировало в 2018 году рекорд по количеству брачных контрактов — 110 тыс.

Политика Депутат Рады считает, что украинский народ не выживет в случае дефолта Украинский народ обнищает и вряд ли сможет выжить, если власти вскоре объявят дефолт, такое мнение выразил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Общество Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.

Происшествия За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.

Кино Названы лауреаты Каннского кинофестиваля На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.

Происшествия Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.

Футбол Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Армия и оружие Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Авто Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.

Здоровье В Баргузинскую ЦРБ отправили замминистра здравоохранения В Бурятии в Баргузинскую центральную районную больницу отправили заместителя министра здравоохранения республики.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.

Космос Огненные шары осветили небо над Австралией Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Технологии День, когда смартфоны заменили банковские карты Google Wallet рассчитана для работы на смартфонах с ОС Android и с наличием модуля беспроводной передачи данных NFC.

Политика Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.