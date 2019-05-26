Футбол

«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусеSoccer.ru 14:50

"Зенит" организовал чемпионский парад по случаю победы в РПЛ. Футболисты и тренеры команды проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе. Маршрут команды пролегал по Невскому проспекту мимо стрелки Васильевского острова.
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«Зенит» провёл чемпионский парад в Санкт-Петербурге на корабле и автобусе

Чемпионат15:56

Парад под ливнем. «Зенит» проехал по Невскому на золотом автобусе

Спорт-Экспресс15:55

«Зенит» проведет чемпионский парад

Все про Спорт рувчера в 19:24

Мы проехали за «Зенитом» весь чемпионский парад (видео, фото, репортаж). Это топ!

Матч ТВ18:22

Петербург замер в ожидании чемпионского парада «Зенита»

АБН10:10

Чемпионский парад «Зенита» 26 мая 2019 года: Когда начнется и где пройдет

КП - Санкт-Петербург06:20

«Зенит» — чемпион: как отмечали победу клуба в разные годы

Мойка7818:33
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Общество

В Уфе распродают арестованные квартиры

В Уфе с молотка уйдут арестованные квартиры. Очередной аукцион по продаже имущества должников состоится 14 июня.
Обновлено в 21:24
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол

Кафельников призвал болельщиков «Спартака» к бойкоту

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал болельщиков «Спартака» отказаться от абонементов на следующий сезон.
Обновлено в 20:10
Политика

Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»

Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено в 20:22
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено в 22:08
Гаджеты

Графика процессоров Intel Ice Lake-U справляется с играми в 1080p

В декабре Intel обещала, что её грядущие 10-нм процессоры для ноутбуков Ice Lake-U будут оснащены интегрированной графикой с вычислительной мощностью более терафлопса.
Обновлено в 15:30
Общество

Минюст зафиксировал рекордный рост числа брачных контрактов

Министерство юстиции зафиксировало в 2018 году рекорд по количеству брачных контрактов — 110 тыс.
Обновлено в 13:03
Политика

Депутат Рады считает, что украинский народ не выживет в случае дефолта

Украинский народ обнищает и вряд ли сможет выжить, если власти вскоре объявят дефолт, такое мнение выразил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 22:31
Общество

Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба

Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Хоккей

Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»

Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Кино

Названы лауреаты Каннского кинофестиваля

На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева

Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено в 15:20
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено в 22:02
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Здоровье

В Баргузинскую ЦРБ отправили замминистра здравоохранения

В Бурятии в Баргузинскую центральную районную больницу отправили заместителя министра здравоохранения республики.
Обновлено в 22:23
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Общество

ТРЕНДЫ НЕДЕЛИ: бюджетные слушания в Горсовете, топливные аукционы муниципального транспорта и ЕГЭ-2019

Депутатам расскажут об отопительном сезоне и борьбе за экологию Неделя комитетов состоится в омском горсовете.
Обновлено в 22:09
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Космос

Огненные шары осветили небо над Австралией

Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Технологии

День, когда смартфоны заменили банковские карты

Google Wallet рассчитана для работы на смартфонах с ОС Android и с наличием модуля беспроводной передачи данных NFC.
Обновлено в 19:57
Хоккей

Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею со счетом 0:1

Обновлено вчера в 11:30
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Политика

Трамп встретился с новым императором Японии

Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с новым императором Японии.
Обновлено в 20:40
Как работают Яндекс.Новости?
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