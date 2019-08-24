Футбол

«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 11:38

Уфа — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
53′
Каталин Карп
53′
63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
66′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
76′
Даниил Фомин
79′
83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
85′
88′
Бранислав Иванович
90′+1′
Ярослав Ракицкий
Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч забил полузащитник уфимцев Даниил Фомин.
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