Футбол

Уфа — Зенит 1:0Чемпионат 11:28

Уфа — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
53′
Каталин Карп
53′
63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
66′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
76′
Даниил Фомин
79′
83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
85′
88′
Бранислав Иванович
90′+1′
Ярослав Ракицкий
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Зенит». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, отправивший мяч в ворота команды из Санкт-Петербурга на 79-й минуте.
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