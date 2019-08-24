Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч забил полузащитник уфимцев Даниил Фомин.

Экономика Deutsche Bank заплатит $16 млн штрафа за прием на работу россиян Deutsche Bank будет вынужден заплатить свыше $16 млн штрафа из-за обвинений, что финансовая организация якобы в корыстных целях, чтобы извлечь выгоду, нанимала родственников иностранных чиновников, в том числе и российских.

Политика Саммит G7 официально открылся во Франции В Биаррице на юге Франции состоялось официальное открытие саммита G7. Об этом передает РИА "Новости".

Единоборства Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.

Происшествия NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Происшествия В Астраханской области нашли пропавшего португальца Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Общество Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.

Энергетика Новый узел контроля нефти может появиться на границе с Россией Новая точка контроля количества и качества нефти может появиться на восточной границе Белоруссии в 2021 году.

Политика Порошенко объяснил свое отсутствие на Дне независимости Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю 28-й годовщины Дня независимости страны, которые прошли в субботу, 24 августа.

Происшествия Россиянин задержан по подозрению в убийстве в Берлине Суд Берлина выдал ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Футбол Киевское «Динамо» потеряло очки в матче с худшей командой УПЛ В матче 5-го тура украинской Премьер-Лиги киевское «Динамо» сыграло вничью с донецким «Олимпиком» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Культура На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не может согласиться с предложением пригласить Россию снова присоединиться к G7, и посоветовал позвать на следующий саммит Украину.

Космос Дайвер обнаружил на дне Бермудского треугольника НЛО Знаменитый охотник за сокровищами Даррелл Миклос некоторое время исследовал воды Карибского моря в поисках кораблекрушения пиратских кораблей Фрэнсиса Дрейка, но он неожиданно обнаружил находку другого рода.

Происшествия В Калужской области в ДТП погибли пять человек В результате дорожно-транспортного происшествия в Калужской области погибли пять человек, в том числе двое детей.

Авто УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии По словам конструкторов, обновленный УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Армия и оружие Турция: Греция силой возвращает мигрантов из других стран в Турцию По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, было установлено, что после прибытия в Грецию мигранты были силой отправлены обратно в Турцию.