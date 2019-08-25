Футбол
«Уфа» переиграла «Зенит» в матче РПЛREGNUM вчера в 11:58
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
|26′
|35′
Магомед Оздоев
|46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
|53′
Каталин Карп
|53′
|63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
|66′
|70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
|76′
Даниил Фомин
|79′
|83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
|85′
|88′
Бранислав Иванович
|90′+1′
Ярослав Ракицкий
Уфа
|Вратарь
31
|Защитник
5
8
15
27
33
|Полузащитник
74
|Нападающий
17
Зенит
|Вратарь
99
|Защитник
3
6
44
|Полузащитник
5
27
|Нападающий
7
22
Футболисты «Уфы» на своем поле переиграли санкт-петербургский «Зенит» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась победой хозяев со счётом 1:0, проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе.
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