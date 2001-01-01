Футбол

«Зенит» проиграл в гостях «Ростову»Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 16:33

Ростов — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Константин Плиев
Данил Глебов
38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
45′+1′
Данил Глебов
56′
65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
67′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
71′
74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
90′+2′
Эльмир Набиуллин
В рамках 29-го тура российской футбольной премьер-лиги петербургский «Зенит» в ранге действующего чемпиона страны проиграл в гостях ФК «Ростов». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых с пенальти отличился бывший спартаковец Ивелин Попов.
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