Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Зенит» в прощальном матче Тимофея КалачеваГородской репортер 02:07

Ростов — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Константин Плиев
Данил Глебов
38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
45′+1′
Данил Глебов
56′
65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
67′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
71′
74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
90′+2′
Эльмир Набиуллин
ФК «Ростов» вырвал победу у «Зенита» в матче 29 тура российской Премьер-лиги на стадионе «Ростов-Арена». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовской команды.
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