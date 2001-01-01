ФК «Ростов» обыграл «Зенит» в прощальном матче Тимофея КалачеваГородской репортер 02:07

ФК «Ростов» вырвал победу у «Зенита» в матче 29 тура российской Премьер-лиги на стадионе «Ростов-Арена». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовской команды.

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