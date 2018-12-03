Футбол

«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в 16-м туре РПЛ
РИА Новости
13:29

Тульский "Арсенал" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Туле завершилась со счетом 4:2. У хозяев забили Эванс Кангва (6-я, 74-я минуты), Резиуан Мирзов (38) и Зелимхан Бакаев (77).
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