Футбол

«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в 16-м туре РПЛ
РИА Новости
13:29

Тульский "Арсенал" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Туле завершилась со счетом 4:2. У хозяев забили Эванс Кангва (6-я, 74-я минуты), Резиуан Мирзов (38) и Зелимхан Бакаев (77).
РИА Новости13:29

Подробнее о событии

«Арсенал» на своем поле взял верх над «Зенитом»

Советский спорт13:25

«Арсенал» одержал победу над «Зенитом» благодаря дублю Кангвы

Газета.Ru13:36

Полузащитник «Арсенала» посвятил гол в ворота «Зенита» дочке

Матч ТВ15:44

«Арсенал» — «Зенит» — 4:2, атмосферный репортаж из Тулы

Чемпионат15:40

«Арсенал» победил на своем поле «Зенит» со счетом 4:2

Тульская пресса13:41

Тульский «Арсенал» обыграл петербургский «Зенит» - 4:2

Тульские новости13:30

Тульский «Арсенал» дома обыграл петербургский «Зенит»

Тульская служба новостей13:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
Футбол

Модрич стал обладателем «Золотого мяча»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич признан лучшим игроком мира по версии журнала France Football и стал обладателем «Золотого мяча».
Обновлено в 17:00
Футбол

Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»

Обновлено в 16:51
Футбол

«Нюрнберг» и «Байер» сыграли вничью

«Нюрнберг» на своем поле провел матч с «Байером» в рамках 13-го тура чемпионат Германии.
Обновлено в 16:39
Футбол

Хавбек «Монако» Головин скучает по России

Головин встретился с юными футболистами и рассказал, что скучает по родине.
Обновлено в 16:48
Футбол

Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций

Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии.
Обновлено в 16:00
Футбол

Олег Кононов: «Глушаков проводит качественные игры»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что доволен игрой капитана команды Дениса Глушакова в трех последних матчах.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Обновлено в 15:26
Футбол

«Леванте» дома разгромил «Атлетик»

«Леванте» на своем поле принимал «Атлетик» в рамках 14-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:00
Футбол

Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом»

Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.
Обновлено в 13:34
Футбол

Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.
Обновлено в 13:55
Футбол

Аршавин: моя карьера уже закончена

Обновлено в 15:30
Футбол

Гол Нойштедтера помог «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой»

Гол защитника сборной России Романа Нойштедтера помог его клубу «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой» в 14-м туре чемпионата Турции.
Обновлено в 16:16
Футбол

Акинфеев: «Знаю каждую кричалку фанатов „Спартака“ о себе»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на шоу «Вечерний Ургант» признался, что хорошо знает кричалки, которые о нем исполняют болельщики «Спартака».
Обновлено в 16:19
Футбол

Комбаров: «Кононов проповедует спартаковский футбол»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове.
Обновлено в 15:16
Футбол

Система VAR будет использована уже в плей-офф Лиги чемпионов-2019

Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019.
Обновлено в 13:02
ещё по теме
Главное