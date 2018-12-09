Казанский "Рубин" на выезде в матче матче 17-го тура чемпионата России оказался сильнее "Зенита". Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 2:1, сообщает "Советский спорт". В составе победителей дубль оформил Егор Сорокин.

Спорт день за днем

Футбол Футбол «Ривер Плейт» победил «Боку Хуниорс» и выиграл Кубок Либертадорес Футболисты "Ривер Плейта" во втором финальном матче Кубка Либертадорес обыграли "Боку Хуниорс" и в 4-й раз в своей истории выиграли трофей.

Футбол Футбол Дзюба может пропустить матч со «Славией» из-за травмы Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не вошел в заявку на матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2). Главный тренер санкт-петербуржцев Сергей Семак прокомментировал состояние футболиста.

Футбол Футбол Леонид Слуцкий: «„Витесс“ был ментально не готов побеждать НАК» «Витесс» был ментально не готов побеждать НАК, а наш соперник вышел на поле, словно это был их последний матч в жизни.

Футбол Футбол «Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом» Московский «Спартак» прилетел в Испанию, где проведет матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала».

Футбол Футбол «Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано» "Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.

Футбол Футбол Кшиштоф Пентек забил 17 голов в 17 матчах В поединке 15-го тура «Дженоа» разделил очки со СПАЛ (1:1). Генуэзцы остались вдесятером уже на 11-й минуте, после удаления Кришито.

Футбол Футбол Азар назвал «Манчестер Сити» лучшей командой Англии Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в АПЛ, назвав горожан лучшей командой лиги.

Футбол Футбол «Лилль» ушёл от поражения в матче с «Реймсом» в добавленное время «Лилль» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Футбол Футбол «Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону» в 16-м туре АПЛ После 16 туров АПЛ Вулверхэмптон занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Ньюкасл с 13 баллами идет 15-м.