Футбол

«Зенит» проиграл на своем поле «Рубину»
Газета.Ru
13:57

Зенит — Рубин
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
8′
Егор Сорокин
Эрнани
18′
Олег Шатов
28′
29′
Хорен Байрамян
39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
49′
50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
55′
Леандро Паредес
59′
61′
Артур Сагитов
63′
Раиль Абдуллин
Данил Степанов
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
65′
78′
Филип Уремович
84′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Клаудио Маркизио
85′
90′+4′
Владимир Гранат
Казанский "Рубин" на выезде в матче матче 17-го тура чемпионата России оказался сильнее "Зенита". Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 2:1, сообщает "Советский спорт". В составе победителей дубль оформил Егор Сорокин.
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