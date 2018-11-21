Футбол

«Зенит» проиграл «Тренто» в Кубке Европы
Петербургский дневник
вчера в 23:32

Накануне, 21 ноября, баскетбольный клуб «Зенит» провел очередной матч регулярного чемпионата Кубка Европы. На этот раз в гости к сине-бело-голубым приехал итальянский «Тренто».
Петербургский дневниквчера в 23:32

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Баскетболисты «Зенита» не смогли обыграть итальянский «Тренто»

78.ruвчера в 23:50

«Зенит» проиграл «Тренто» в Кубке Европы

Петербургский дневниквчера в 23:32

Василий Карасёв рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче с «Доломити Тренто»

Невские Новостивчера в 23:01

Баскетбольный «Зенит» в овертайме не смог выиграть у «Тренто»

Piter.tvвчера в 23:40

«Зенит» проиграл «Тренто» в Еврокубке, «Локомотив-Кубань» в овертайме одолел «Тофаш»

Sport24.ruвчера в 14:29

«Зенит» проиграл «Тренто», «Локомотив» вырвал победу у «Тофаша»

Спорт-Экспрессвчера в 14:17

«Зенит» в овертайме упустил победу над «Тренто» в матче Еврокубка

Матч ТВвчера в 14:08
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Футбол

Болельщики назвали Дзюбу лучшим футболистом сборной РФ в Лиге наций

Обновлено в 02:01
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Инфантино: «В Катаре нас ждёт лучший ЧМ в истории»

Обновлено в 02:07
Футбол

Суд отклонил апелляцию Бендтнера, игрок проведет 50 суток в тюрьме

Бывший нападающий лондонского "Арсенала", "Ювентуса" и сборной Дании Никлас Бендтнер приковорен к 50 суткам тюремного заключения за избиение таксиста.
Обновлено в 01:58
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«Динамо» проиграло «Перудже» в матче волейбольной Лиги чемпионов

Обновлено в 02:00
Футбол

Гвардиола: рано или поздно стану тренером сборной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что в его тренерской карьере настанет момент, когда он возглавит одну из сборных.
Обновлено в 02:25
Футбол

Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю

Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист готов остаться в команде, но при условии увеличения зарплаты с £ 80 тыс. до £ 120 тыс. в неделю (около € 134 тыс.).
Обновлено в 02:25
Футбол

«Арсенал» заинтересовался полузащитником дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль оказался в сфере интересов "Арсенала".
Обновлено в 02:16
Футбол

Футбольный матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет в Красноярске

Как стало известно по итогам заседания бюро исполкома РФС, игру красноярского «Енисея» против грозненского «Ахмата» разрешили провести в манеже в виде исключения.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол

Игнашевич пошутил над современным поколением футболистов

Тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич пошутил над нынешним поколением футболистов.
Обновлено в 02:05
Футбол

В Бундеслиге матчи по понедельникам будут отменены

Клубы согласуют новый телеконтракт, в котором пропишут данное правило.
Обновлено в 02:12
Футбол

Ривалдо: «Продажа Неймара была неправильным решением „Барселоны“»

Экс-футболист каталонской "Барселоны" Ривалдо считает, что продажа Неймара была неправильным решением со стороны "сине-гранатовых".
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Защитник «Витесса» мечтает о сборной России

Обновлено в 01:04
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Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушой индейки под музыку.
Обновлено вчера в 23:33
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Козлов вернулся в общую группу «Динамо» в преддверии матча с «Енисеем»

Обновлено вчера в 14:50
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«Милан» обратил внимание на Бен-Йедера

Как сообщает Сalciomercato, речь идет о "Милане".
Обновлено в 01:40
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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