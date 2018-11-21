Футбол
Накануне, 21 ноября, баскетбольный клуб «Зенит» провел очередной матч регулярного чемпионата Кубка Европы. На этот раз в гости к сине-бело-голубым приехал итальянский «Тренто».
Петербургский дневниквчера в 23:32
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Василий Карасёв рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче с «Доломити Тренто»
Невские Новостивчера в 23:01
«Зенит» проиграл «Тренто» в Еврокубке, «Локомотив-Кубань» в овертайме одолел «Тофаш»
Sport24.ruвчера в 14:29
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Футбол
Болельщики назвали Дзюбу лучшим футболистом сборной РФ в Лиге наций
Обновлено вчера в 20:31
Футбол
Московское «Динамо» проиграло «Перудже» в волейбольной Лиге чемпионов
Обновлено в 00:29
Футбол
Арсен Венгер: «Надеюсь, в 2022 году пройдет настоящий чемпионат мира»
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетовал, что на чемпионате мира-2018 европейские команды были существенно сильнее представителей других конфедераций.
Обновлено вчера в 20:33
Футбол
«Арсенал» заинтересовался полузащитником дортмундской «Боруссии»
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль оказался в сфере интересов "Арсенала".
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
Футбольный матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет в Красноярске
Как стало известно по итогам заседания бюро исполкома РФС, игру красноярского «Енисея» против грозненского «Ахмата» разрешили провести в манеже в виде исключения.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
Тренер сборной Египта сказал, когда Салах уйдет из «Ливерпуля»
Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре заявил, что нападающий национальной команды Мохамед Салах уйдет из "Ливерпуля", если не завоюет трофеи в составе английской команды.
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Я стал лучше в „Манчестер Сити“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как его изменили годы, проведенные в чемпионате Англии.
Обновлено в 00:38
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет увеличить зарплату Рэшфорду в два раза
"Манчестер Юнайтед" собирается поднять зарплату Маркусу Рэшфорду в два раза.
Обновлено в 00:00
Футбол
Ривалдо: «Продажа Неймара была неправильным решением „Барселоны“»
Экс-футболист каталонской "Барселоны" Ривалдо считает, что продажа Неймара была неправильным решением со стороны "сине-гранатовых".
Обновлено в 00:39
Футбол
Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушой индейки под музыку.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Суд отклонил апелляцию Бендтнера. Он проведет 50 суток в тюрьме
Государственный прокурор Копенгагена отклонил апелляцию Никласа Бендтнера о заключении его под стражу на 50 дней.
Обновлено в 00:22
Футбол
Козлов вернулся в общую группу «Динамо» в преддверии матча с «Енисеем»
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
Защитник «Витесса» мечтает о сборной России
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
Калининградская область выделила «Балтике» 167 млн рублей
Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что клубу выделят из бюджета 167 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Кущенко: классическое противостояние ЦСКА и «Жальгириса» в Евролиге вернулось
Классическое противостояние московского ЦСКА и литовского "Жальгириса" в Евролиге стало таким, каким было раньше, и даже вышло на новый уровень.
Обновлено в 00:23