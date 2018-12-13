Футбол
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Эден Арена
Милан Шкода
|25′
Яромир Змргал
|32′
|37′
Эльмир Набиуллин
Мирослав Стох
|41′
|46′
Эльмир Набиуллин
Роберт Мак
|46′
Антон Заболотный
Себастьян Дриусси
|67′
Эрнани
|73′
Олег Шатов
Далер Кузяев
Милан Шкода
Ибраим Траоре
|85′
Мирослав Стох
|86′
Мирослав Стох
Михал Фридрих
|90′
Ярослав Зелены
Александру Бэлуцэ
|90′+2′
Славия (Прага)
Расстановка 4‑3‑3
1
Колар
5
Цоуфал
15
Кудела
13
Нгадеу-Нгаджуи
20
Бэлуцэ
10
Гушбауэр
9
Олайинка
22
Соучек
25
Фридрих
27
Траоре
8
Змргал
41
Кержаков
30
Маммана
23
Мевля
13
Нету
19
Смольников
10
Маркизио
8
Краневиттер
33
Эрнани
20
Мак
11
Дриусси
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
В параллельной игре группы С Бордо на выезде переиграл Копенгаген с минимальным счетом 1:0. Таким образом, Зенит с 11 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположилась Славия (10 очков). Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы.
Советский спорт16:54
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