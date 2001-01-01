Футбол

«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛКоммерсантъ 14:08

Ростов — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Константин Плиев
Данил Глебов
38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
45′+1′
Данил Глебов
56′
65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
67′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
71′
74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
90′+2′
Эльмир Набиуллин
Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Ростове-на-Дону встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил Ивелин Попов (67; пен.).
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