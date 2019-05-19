Футбол

«Зенит» проиграл «Ростову» со счетом 0:1RuNews24.ru вчера в 16:00

Ростов — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Константин Плиев
Данил Глебов
38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
45′+1′
Данил Глебов
56′
65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
67′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
71′
74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
90′+2′
Эльмир Набиуллин
В Ростове-на-Дону состоялся матч между «Зенитом» и «Ростовом». Победу в нем со счетом 0:1 одержали хозяева площадки. Автором единственного мяча, забитого на 67-й минуте стал Ивелин Попов, реализовавший пенальти.
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