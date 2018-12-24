Футбол
«Зенит» проиграл «Химкам» в первом матче после отставки Карасева
«Зенит» проиграл «Химкам» в первом матче после отставки КарасеваVprognoze.ru18:44
«Зенит» потерпел поражение от «Химок» в первом поединке после отставки Василия Карасева. В поединке Единой лиги ВТБ «Зенит» на выезде крупно уступил «Химкам» со счетом 90:67. После первого периода «Химки» вели в счете +15.
Vprognoze.ru18:44
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Политика
Россия гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Киевом
Россия готова обеспечить поставки газа по долгосрочным контрактам в Европу при любых обстоятельствах, и даже если не удастся достигнуть договоренностей по транзиту топлива через Украину.
Обновлено в 18:43
Политика
Глава Мексики пообещал выяснить причины крушения вертолета
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родным сенатора и губернатора штата, погибшим при катастрофе вертолета, пообещав выяснить причины трагедии.
Обновлено в 19:33
Происшествия
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
Обновлено в 01:17
Политика
Украинский моряк написал письмо из московского СИЗО
Один из задержанных в Керченском проливе украинских моряков Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО.
Обновлено в 19:40
Политика
Марию Бутину отказались переводить из изолятора
Администрация американской тюрьмы, где содержится обвиненная во вмешательстве в политику США россиянка Мария Бутина, отказалась переводить ее на общий режим содержания.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
National Interest оценил модернизацию «смертоносного» Ми-28
Ми-28 активно применялся ВКС России в ходе гражданской войны в Сирии, и в этот период были выявлены многочисленные проблемы с бортовыми электронными системами и с характеристиками двигателя, отмечает издание.
Обновлено в 19:22
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
Обновлено в 15:31
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено в 13:11
Культура
Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»
Актер Кевин Спейси разместил в Twitter видеообращение от имени Фрэнка Андервуда - своего героя из сериала "Карточный домик" (House of Cards).
Обновлено в 19:36
Политика
Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений России и Белоруссии
Лукашенко подчеркнул, что Россия является ключевым партнером и братским государством для Белоруссии и отношения с Москвой строятся на системной и плановой основе.
Обновлено в 17:35
Энергетика
Сделка ОПЕК+ принесла России дополнительно 120 млрд долларов
Как подчеркнул Новак, низкая себестоимость добычи нефти и достаточно слабый курс рубля способствуют тому, что для российских компаний уровень цен на нефть не так важен, как для некоторых других участников соглашения, но «в целом для экономики, для бюджета низкая цена создает дополнительные вызовы», передает РИА «Новости».
Обновлено в 17:56
Происшествия
В Ливерпуле автомобиль наехал на людей возле ночного клуба
В Великобритании в городе Ливерпуль автомобиль наехал на толпу людей, находившихся возле местного ночного клуба, пострадали два человека.
Обновлено в 20:00
Энергетика
Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года
Ниже 51 доллара за баррель нефть последний раз опускалась только 31 августа 2017 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:05
Общество
«Мисс Москва» стала 24-летняя Алеся Семеренко
Обновлено в 16:24
Происшествия
КНДР обязали заплатить 500 миллионов долларов за погибшего студента
Суд в США обязал правительство КНДР выплатить 501 миллион долларов семье студента из США Отто Уормбиера, который умер после заключения в Северной Корее.
Обновлено в 19:56
Экономика
Параллельный «Мир»: клиентов оценят по платежам за услуги ЖКХ
Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карты «Мир») запускает собственную систему оценки состоятельности клиентов, рассказали «Известиям» в организации.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов
Известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов трагически погиб в Москве.
Обновлено в 07:30
Политика
Санта-Клаус вторгся в российское воздушное пространство
Обновлено в 19:50
Общество
Голикова: прошедших диспансеризацию россиян начнут ставить на учет
По словам зампредседателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр, врачи в обязательном порядке начнут ставить на учет и вести за ними наблюдение.
Обновлено в 17:41
Транспорт
Прибавят газу: в России на некоторых дорогах повысят лимит скорости
Лимит скорости можно повысить до 130 км/ч на автомагистралях и до 110 км/ч на дорогах некоторых категорий, если дорожные условия позволяют безопасное движение в таком режиме.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Вожатый лагеря на Камчатке устроил детям дедовщину
Сотрудники Следственного управления СКР по Камчатскому краю начали проверку информации об издевательствах над детьми со стороны вожатого в оздоровительном лагере «Волна» в Елизовском районе.
Обновлено в 18:11
Транспорт
ГИБДД просит пересмотреть штрафы за превышение скорости
Глава ГИБДД Михаил Черников призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 километров в час.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В отношении Талькова-младшего возбудили уголовное дело
В отношении Игоря Талькова-младшего — сына покойного певца Игоря Талькова — возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (264.1 УК РФ), пишет 25 декабря РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал.
Обновлено в 17:18
Политика
Ракета «Союз-2.1в» завершит летные испытания в следующем году
Обновлено в 19:07
Происшествия
В Хабаровском крае опровергли падение метеорита на Бурейской ГЭС
В районе Бурейской ГЭС в Хабаровском крае сейсмодатчики высокой чувствительности не зарегистрировали событий, которые могли бы быть спровоцированы падением метеорита.
Обновлено в 09:16
Спорт
Медведева резко ответила на предложение сменить гражданство
Обновлено в 15:10
Космос
Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»
Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:36
Происшествия
Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Культура
Мединский прочитал стихотворение Летова
Российский министр культуры Владимир Мединский прочел стихотворение рок-музыканта Егора Летова в интервью YouTube-каналу «Ещенепознер».
Обновлено в 15:45
Политика
Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено в 20:05