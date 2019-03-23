Футбол
«Зенит» проиграл «Аустрии» в товарищеском матче дома — 0:3Gazeta.SPb вчера в 13:05
Австрийцы открыли счет в середине первого тайма, а во втором еще больше увеличили разрыв. Точку во встрече поставил бразильский нападающий Эвандру, забивший третий мяч на 87-ой минуте матча.
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