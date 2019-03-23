Футбол

«Зенит» проиграл «Аустрии» в товарищеском матче дома — 0:3Gazeta.SPb вчера в 13:05

Австрийцы открыли счет в середине первого тайма, а во втором еще больше увеличили разрыв. Точку во встрече поставил бразильский нападающий Эвандру, забивший третий мяч на 87-ой минуте матча.
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«Зенит» крупно проиграл «Аустрии» в товарищеском матче

Советский спортвчера в 12:54

Моцарт на футболе, «вираж» о Заболотном, травма Кузяева. 5 интересных фактов о матче «Зенит» - «Аустрия»

Матч ТВвчера в 15:37

Товарищеский матч. «Аустрия» разгромила «Зенит» – 3:0

Sports.ruвчера в 04:05

Заболотный вновь не забил, «Зенит» крупно проиграл «Аустрии»

Спорт-Экспрессвчера в 13:10

«Аустрия» разгромила «Зенит» на домашнем поле

Мойка78вчера в 13:02

«Зенит» с разгромным счётом уступил «Аустрии»

Петербургский дневниквчера в 12:58

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Аустрии» в товарищеском матче — 0:3

Чемпионатвчера в 12:50
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Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле: «Я не люблю выставлять себя напоказ»

Обновлено в 01:40
Политика

Украина усилила охрану на границе с Россией перед выборами президента

Пограничная служба Украины усилит охрану пропускных пунктов в преддверии президентских выборов в стране.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины

Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.
Обновлено в 01:50
Политика

Точка невозврата в статусе Донбасса пройдена, заявила Поклонская

Обновлено в 03:53
Общество

ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено вчера в 13:31
Общество

В Алеппо восстанавливают производство холодильного оборудования

Производство холодильного оборудования восстанавливают в сирийском Алеппо после войны.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»

Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.
Обновлено вчера в 05:14
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
Политика

Порошенко призвали покаяться за принесенные украинцам страдания

Обновлено в 02:15
Политика

Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств

Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Пассажиров круизного лайнера Viking Sky эвакуируют вертолетами

Для спасения экипажа из девяти человек задействовали вертолеты из тех, которые заняты в эвакуации пассажиров с Viking Sky.
Обновлено в 02:38
Политика

Сторонники нового референдума по Brexit вышли на марш в Лондоне

Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие

МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО

"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено вчера в 07:36
Музыка

The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Фанаты британской группы The Prodigy смогут принять участие похоронах вокалиста и танцора трио Кита Флинта.
Обновлено вчера в 22:52
Единоборства

Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
Обновлено в 03:28
Здоровье

Ученые рассказали о вреде «пассивного алкоголизма»

По словам ученого Людвига Крауса, опасность пассивного алкоголизма недооценена, и перечисленные последствия не единственные при употреблении алкоголя во время беременности.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске

Обновлено в 00:52
Спорт

Загитова поблагодарила своих наставников после победы на ЧМ в Сайтаме

Обновлено в 04:07
Происшествия

При столкновении двух маршруток в Петербурге пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных такси в деревне Пязелево Пушкинского района в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:02
Общество

Полуголый «повелитель холода» установил мировой рекорд в Якутии

Обновлено в 00:30
Политика

Избирателям в Таиланде запретили делать селфи

Национальная избирательная комиссия Таиланда запретила избирателям делать фотографии и селфи в помещениях для голосования и приходить на участки в футболках с номерами.
Обновлено в 03:26
Спорт

Золото сильной воли: Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира

Оказалось, когда все гадали, как выступит Алина Загитова в Сайтаме, и переживали, и сострадали, и готовились к эмоциональному взрыву чемпионата мира, за несколько дней до короткой программы вообще решался вопрос о выходе спортсменки на лед.
Обновлено в 02:58
Политика

Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол

«Луч» и «Тюмень» разошлись миром

Обновлено в 02:49
Общество

Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске

Обновлено в 02:18
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Происшествия

В Азербайджане прогремел взрыв в жилом доме

Взрыв произошёл в жилом доме на севере Азербайджана, пострадали четыре человека, по предварительным данным, причиной является утечка газа.
Обновлено в 02:14
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

В Петропавловске-Камчатском на дорогу вылилось 8 т рыбных отходов

Обновлено в 00:24
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
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