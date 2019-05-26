Футбол

«Зенит» провел чемпионский парад по рекам и каналам ПетербургаНевские Новости вчера в 18:47

Футболисты клуба «Зенит» в честь победы в чемпионате России провели чемпионский парад по рекам и каналам Петербурга. Вместе с чемпионским кубком спортсмены плыли, приветствуя болельщиков, а затем продолжили путь в золотом автобусе, сообщает ТАСС.
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Парад «Зенита» на катере и золотом автобусе и файер-шоу от фанатов. Лучшие фото

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Чемпионский парад «Зенита» 26 мая 2019 года: Когда начнется и где пройдет

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Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
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В Башкортостане снизилась смертность. Естественная убыль населения составила 2404 человека.
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Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео

Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
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Отмечается, что объединённая палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины в понедельник, 27 мая, рассматривала кассационную жалобу защиты Вышинского о его незаконном задержании.
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Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
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В ракету «Союз» при старте ударила молния

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Обновленный Geely Atlas появится в России в конце этого года

Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф» со ссылкой на первого заместителя гендиректора ООО «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ, обновлённая версия популярного кроссовера Geely Atlas может появиться на нашем рынке уже в конце 2019 года.
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На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
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BMW построит в России новый завод с выходом к морю

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МИД РФ отметил, что Россия будет отстаивать свою позицию, а у трибунала нет юрисдикции, чтобы рассматривать сложившуюся в Керченском проливе ситуацию.
Обновлено 25 мая в 08:07
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Минтруд предложил ввести для чиновников надбавку к зарплате

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