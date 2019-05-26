Футбол
«Зенит» провел чемпионский парад по рекам и каналам ПетербургаНевские Новости вчера в 18:47
Футболисты клуба «Зенит» в честь победы в чемпионате России провели чемпионский парад по рекам и каналам Петербурга. Вместе с чемпионским кубком спортсмены плыли, приветствуя болельщиков, а затем продолжили путь в золотом автобусе, сообщает ТАСС.
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Чемпионский парад «Зенита» 26 мая 2019 года: Когда начнется и где пройдет
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