«Зенит» провел чемпионский парад по рекам и каналам ПетербургаНевские Новости вчера в 18:47

Футболисты клуба «Зенит» в честь победы в чемпионате России провели чемпионский парад по рекам и каналам Петербурга. Вместе с чемпионским кубком спортсмены плыли, приветствуя болельщиков, а затем продолжили путь в золотом автобусе, сообщает ТАСС.

«Зенит» провел чемпионский парад по рекам и каналам Петербурга

Все про Спорт ру

Шоу-бизнес Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын Двухлетний малыш знает, как порадовать свою маму, чтобы поднять ей настроение на весь день.

Происшествия Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео осмотра недавно открывшегося моста, на стеклянной части которого появились трещины.

Политика В Кремле не подтвердили отставку Суркова В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку.

Происшествия Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Общество Росконтроль назвал марки лучших томатных соков Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.

Здоровье В Башкирии снизилась смертность В Башкортостане снизилась смертность. Естественная убыль населения составила 2404 человека.

Происшествия Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.

Политика Верховный суд Украины не удовлетворил кассацию защиты Вышинского Отмечается, что объединённая палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины в понедельник, 27 мая, рассматривала кассационную жалобу защиты Вышинского о его незаконном задержании.

Политика Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Настя Каменских выложила откровенное фото с мужем Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в инстаграме откровенный снимок с мужем Алексеем Потапенко.

Общество Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.

Транспорт Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России.

Авто Обновленный Geely Atlas появится в России в конце этого года Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф» со ссылкой на первого заместителя гендиректора ООО «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ, обновлённая версия популярного кроссовера Geely Atlas может появиться на нашем рынке уже в конце 2019 года.

Происшествия На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.

Политика Трибунал ООН требует от России освобождения украинских моряков МИД РФ отметил, что Россия будет отстаивать свою позицию, а у трибунала нет юрисдикции, чтобы рассматривать сложившуюся в Керченском проливе ситуацию.

Политика Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье» За три года российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.

Происшествия Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.