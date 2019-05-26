Футбол

«Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусеМатч ТВ 14:46

Футболисты и тренеры «Зенита» проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе в рамках второй части чемпионского парада. Маршрут сине-бело-голубых пролегал по Невскому проспекту мимо стрелки Васильевского острова.
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«Зенит» провёл чемпионский парад в Санкт-Петербурге на корабле и автобусе

Чемпионат15:56

Парад под ливнем. «Зенит» проехал по Невскому на золотом автобусе

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Чемпионский парад «Зенита» 26 мая 2019 года: Когда начнется и где пройдет

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Матч ТВ18:22

Петербург замер в ожидании чемпионского парада «Зенита»

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«Зенит» — чемпион: как отмечали победу клуба в разные годы

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«Зенит» проведет чемпионский парад

Все про Спорт рувчера в 19:24
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Происшествия

В Бразилии 15 человек погибли во время драки в тюрьме

По меньшей мере 15 человек погибли во время драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
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Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь

Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
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«Аладдин» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено в 22:32
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«Вода с лебедями»: легендарная «Карачинская» меняет этикетку и бутылку

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В России создан уникальный материал на основе алюминия

Обновлено в 04:49
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Общество

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах

В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 22:56
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 22:15
Общество

Гидрометцентр: начало лета в России будет жарким

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что уже с 28 мая в центре европейской части России значительно потеплеет.
Обновлено в 22:24
Общество

Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба

Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Здоровье

В Улан-Удэ заявили о совершённой революции в микробиологии

В БСМП научились быстро находить опаснейшие бактерии и грибы В больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ заявляют о совершённой революции в микробиологии.
Обновлено в 22:47
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес

В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса, российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек – так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста

Обновлено в 21:57
Армия и оружие

Замаскированный под Су-57 американский истребитель попал на видео

Пресс-служба авиабазы Неллис Военно-воздушных сил США опубликовала видеоролик, на котором запечатлен американский истребитель F-16, замаскированный под российскую авиацию.
Обновлено в 12:49
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено в 16:07
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Здоровье

Медики рассказали о ранних признаках деменции

Медики рассказали о ранних признаках деменции, к которой особенно предрасположены люди пожилого возраста.
Обновлено в 22:06
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Политика

В Украине неизвестные захватили храм УПЦ

Сообщается, что в селе Васлововцы неизвестные сорвали ворота на территории одного из храмов и ворвались в здание церкви.
Обновлено в 11:35
Автоспорт

Даниил Квят показал лучший результат в сезоне

Обновлено в 13:15
Политика

Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:29
Наука

Ученые: Наличие цели в жизни снижает риск ранней смерти

В результате эксперты смогли найти связь между наличием цели в жизни и риском ранней смерти.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено в 22:08
Общество

Опрос показал, что три четверти бизнесменов России довольны прибылью

Проведенный опрос показал, что три четверти российских предпринимателей довольны прибылью, полученной за последний год.
Обновлено в 22:27
Как работают Яндекс.Новости?
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