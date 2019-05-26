Футбол
«Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусеМатч ТВ 14:46
Футболисты и тренеры «Зенита» проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе в рамках второй части чемпионского парада. Маршрут сине-бело-голубых пролегал по Невскому проспекту мимо стрелки Васильевского острова.
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