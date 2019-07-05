Футбол

«Зенит» продлил контракты с Жирковым и КержаковымSport24.ru 06:24

«Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым. Новые соглашения рассчитаны до конца сезона-2019/20. Жирков перешел в «Зенит» в 2016 году.
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Жирков и Кержаков продлили контракты с «Зенитом»

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Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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Российский футболист, вратарь клуба «Зенит» СПб. Младший брат Александра Кержакова.
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