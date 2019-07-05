Футбол
«Зенит» продлил контракты с Жирковым и КержаковымSport24.ru 06:24
«Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым. Новые соглашения рассчитаны до конца сезона-2019/20. Жирков перешел в «Зенит» в 2016 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Происшествия
Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу поймали в Казани
Обновлено в 05:22
Происшествия
В стену посольства РФ в Тегеране врезался грузовик
Обновлено в 07:24
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Наука
В Курчатовском институте разработали новый метод лечения рака
Новый метод основан на использовании радионуклида свинца-212 – его альфа-частицы эффективно воздействуют на раковые клетки, но при этом обладают очень коротким пробегом в ткани.
Обновлено в 06:33
Политика
Путин пословицей описал отношения России и Италии
Двусторонние отношения между Италией и Россией отвечают взаимным интересам наших стран, - подчеркнул премьер-министр.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Врач из Сеула назвал Анфису Чехову жирной
Врач из Сеула назвал Анфису Чехову жирной Анфиса Чехова отдыхает в Сеуле, где посетила врача.
Обновлено в 06:59
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал.
Обновлено в 05:19
Политика
Российских редакторов «Википедии» подозревают в очернении оппозиции
Как сообщает TJournal, это первый случай в истории русскоязычной «Википедии», когда группу пользователей уличили в политически мотивированной манипуляции информацией в интернет-энциклопедии.
Обновлено в 07:02
Авто
На АвтоВАЗе снова запустили конвейеры
С сегодняшнего дня АвтоВАЗ возобновляет производство на своих заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:32
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке
МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Лолита Милявская разводится с молодым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем Дмитрием Ивановым. Экстравагантная артистка выступила с официальным заявлением.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Шойгу назвал причину ЧП с глубоководным аппаратом
Основная причина ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ — пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 02:39
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".
Обновлено в 06:21
Общество
Продолжительность жизни россиян вырастает перед выборами
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России резко вырастает в годы перед президентскими выборами.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии
Обновлено в 05:45
Политика
Царев назвал причину похищения офицера ДНР
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что похищение экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха украинскими спецслужбами связано с расследованием дела о крушении малайзийского Boeing.
Обновлено в 06:01
Политика
Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Политика
Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе
Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 05:58
Авто
Новая BMW M8 Competition получит 616-сильный мотор
Купе показали в ходе фестиваля скорости в Гудвуде. Новая BMW M8 Competition является самым мощным серийным автомобилем марки.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Футбол
В ФК «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова»
Ранее «желто-синие» пожаловались на команду из Песчанокопского в РФС. В футбольном клубе «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова».
Обновлено в 04:49
Политика
Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.
Обновлено в 06:31
Космос
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз» с 33 спутниками
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 малыми космическими аппаратами.
Обновлено в 03:22