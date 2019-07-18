Футбол
Ерохин продлил контракт с «Зенитом»РИА Новости 09:33
"Зенит" подписал новый контракт с полузащитником Александром Ерохиным, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер в письме к главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии заявил, что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США.
Обновлено в 00:34
Политика
Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге
Встреча президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко началась в Петербурге.
Обновлено в 07:13
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Происшествия
ЕСПЧ обязал Грецию выплатить 48 тыс. евро россиянкам за секс-рабство
Европейский суд по правам человека обязал власти Греции выплатить по 15 тысяч евро троим гражданкам РФ и еще 3 тысяч евро компенсации судебных издержек по делу о принуждению к занятиям проституцией.
Обновлено в 09:20
Политика
Зеленский дал гражданство воевавшим за Украину россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство девятерым иностранцам, в том числе пятерым россиянам.
Обновлено в 09:24
Здоровье
Психолог Брага рассказала о связи подавленных эмоций с заболеваниями
Перинатальный психолог Наталья Брага заявила о том, что от эмоционального фона очень сильно зависит физическое состояние человека.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере
В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции.
Обновлено в 07:14
Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет
Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Политика
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.
Обновлено в 07:56
Общество
Россиянам показали электронный паспорт РФ
17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено в 06:50
Политика
Конституционный суд Армении приостановил дело против Кочаряна
Конституционный суд Армении (КС) принял решение приостановить производство по делу бывшего президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек
Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Наука
В желудке тихоходки обнаружены загадочные кристаллы
Биолог Рафаэль Мартин-Ледо, используя фазово-контрастную микроскопию, смог заглянуть в желудок одной такой малютки и обнаружил в нем нечто потрясающее.
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Пользователи iPhone всё чаще переходят на Android
Исследование показало, что 26% пользователей iPhone X, после продажи, предпочли приобрести гаджет другого бренда.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Бывшему главе волгоградского СУ СК предъявили обвинения в терроризме
Бывшему главе управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинения в терроризме и незаконном хранении боеприпасов, сообщил его адвокат Владимир Семенцов.
Обновлено в 08:39
Политика
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Политика
Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область
Обновлено в 08:14
Музыка
Фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате
Генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" и организатор фестиваля Евгения Киселева рассказала, что музыкальный фестиваль "Нашествие" впервые пройдет в четырехдневном формате.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Опубликовано видео первых стрельб из ЗРК «Тор» М2ДТ на Новой Земле
В Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируются первые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Тор» М2ДТ, разработанных в РФ, на территории Новой Земли.
Обновлено в 03:54
Музыка
Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе
Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Экономика
В РФ рассчитывают, что в октябре Дания даст согласие на заявку по «Северному потоку — 2»
Глава совета директоров компании «Газпром» Виктор Зубков заявил, что в российской энергетической компании рассчитывают на то, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу «Северный поток — 2» в октябре текущего года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:36