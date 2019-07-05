Футбол

«Зенит» продлил контракт с Жирковым и КержаковымНевские Новости 07:36

Футболисты «Зенита» полузащитник Юрий Жирков и голкипер Михаил Кержаков подпишут соглашение с клубом на один год. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых. 32-летний вратарь Михаил Кержаков — воспитанник петербургского клуба.
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Жирков и Кержаков продлили контракты с «Зенитом»

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«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

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«Зенит» продлил контракты с двумя игроками

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«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

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«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым

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«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

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«Зенит» подписал новые контракты с Кержаковым и Жирковым

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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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Михаил Анатольевич Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, вратарь клуба «Зенит» СПб. Младший брат Александра Кержакова.
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