Футболисты «Зенита» полузащитник Юрий Жирков и голкипер Михаил Кержаков подпишут соглашение с клубом на один год. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых. 32-летний вратарь Михаил Кержаков — воспитанник петербургского клуба.

«Зенит» продлил контракт с Жирковым и Кержаковым

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