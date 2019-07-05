Футбол
«Зенит» продлил контракт с Жирковым и КержаковымНевские Новости 07:36
Футболисты «Зенита» полузащитник Юрий Жирков и голкипер Михаил Кержаков подпишут соглашение с клубом на один год. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых. 32-летний вратарь Михаил Кержаков — воспитанник петербургского клуба.
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