Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании новых контрактов с защитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым. Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения с игроками рассчитаны на один сезон.

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