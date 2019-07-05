Футбол
«Зенит» продлил контракт с ЖирковымRT на русском 06:47
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании новых контрактов с защитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым. Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения с игроками рассчитаны на один сезон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Общество
Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры
Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС
У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Происшествия
«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом
Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об увольнении ряда руководителей «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» аэропорта «Шереметьево») из-за проблем с обслуживанием багажа пассажиров.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Участника банды Басаева осудили на 19 лет
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати призналась, что изменила внешность
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке
Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного разбирательства заявил, что Попов и Бубка были среди тех, кто получил взятку за голос в пользу бразильского города на выборах места проведения Игр 2016 года.
Обновлено в 04:59
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Политика
Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".
Обновлено в 08:40
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Общество
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google
Роскомнадзор составил в отношении Google административный протокол о нарушении закона об информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 10:42
Театры
Мединский уволил директора театра имени Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом
Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем
Истребитель Су-27 из дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в воздух на перехват американского самолёта-разведчика Р-8А Poseidon, летевшего нейтральными водами Черного моря, рассказали в пресс-службе Министерства обороны.
Обновлено в 01:00
Авто
На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72
Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.
Обновлено в 00:13
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Больной раком Борис Корчевников перенес трепанацию черепа
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Футбол
«Реал» отдал Эдегора в аренду в «Реал Сосьедад»
Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор проведёт следующий сезон в «Реале Сосьедад» на правах аренды.
Обновлено в 10:35
Экономика
Суд постановил признать «Московский жировой комбинат» банкротом
ООО «Московский жировой комбинат», один из главных активов холдинга «Солнечные продукты», признан несостоятельным (банкротом) по решению Арбитражного суда Московской области.
Обновлено в 08:27