Футбол

«Зенит» продлил контракт с ЖирковымRT на русском 06:47

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании новых контрактов с защитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым. Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения с игроками рассчитаны на один сезон.
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Жирков и Кержаков продлили контракты с «Зенитом»

Советский спорт06:47

«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым

Sport24.ru06:24

«Зенит» подписал новые контракты с Кержаковым и Жирковым

Спорт-Экспресс06:21

«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

Спорт день за днем06:37

«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

РИА Новости06:36

«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

Чемпионат06:21

«Зенит» продлил контракты с двумя игроками

Sport.ru08:44
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Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.
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Происшествия

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Политика

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Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
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ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".
Обновлено в 08:40
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Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Театры

Мединский уволил директора театра имени Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
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Армия и оружие

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На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
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Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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