Футбол
«Зенит» продлил контракт с ЕрохинымБомбардир.ру 09:32
Россиянин перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года. В составе петербургского клуба Ерохин провел 67 матчей, забил 15 голов, сделал восемь результативных передач и выиграл чемпионат России.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:25, Вашингтон
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