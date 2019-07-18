Футбол

«Зенит» продлил контракт с ЕрохинымБомбардир.ру 09:32

Россиянин перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года. В составе петербургского клуба Ерохин провел 67 матчей, забил 15 голов, сделал восемь результативных передач и выиграл чемпионат России.
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Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

Sports.ru09:08

Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

Фонтанка.Ру09:11

Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

78.ru09:08

Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом» раньше окончания договора

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«Зенит» объявил о продлении контракта с Ерохиным

Чемпионат09:06

«Рад, что продолжу играть в топ-клубе». Александр Ерохин - о продлении контракта с «Зенитом»

Спорт-Экспресс09:58

Александр Ерохин: «Очень рад, что продолжу защищать цвета петербургского клуба»

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:25, Вашингтон
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