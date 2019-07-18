Россиянин перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года. В составе петербургского клуба Ерохин провел 67 матчей, забил 15 голов, сделал восемь результативных передач и выиграл чемпионат России.

Политика Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400 США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.

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Здоровье Вспышка вируса Эбола в ДР Конго признана ЧС международного масштаба Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.

Происшествия В Туве в аварии погибли семь человек При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.

Политика Солонин сообщил об очередных несоответствиях в деле MH17 Историк и военный эксперт Марк Солонин сообщил о том, что им были найдены очередные несоответствия в деле о крушении малайзийского «Боинга».

Политика Панарин рассказал о своём отношении к Путину Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Экономика МВФ предложил России рассекретить больше статей в федеральном бюджете С 2018 года в федеральном бюджете появилось секретное приложение с отдельными межбюджетными трансфертами бюджетам субъектов РФ, — рассказал РБК руководитель кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

Технологии Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.

Политика Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.

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Политика Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.

Авто Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4 В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.

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Политика Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.