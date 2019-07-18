Футбол
Зенит продлил контракт с ЕрохинымPiter.tv 09:24
Футболист выступает в составе "сине-бело-голубых" с 2017 года. "Зенит" продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Соглашение с хавбеком рассчитано на 3 года с опцией продления еще на один сезон, сообщили в пресс-службе "сине-бело-голубых".
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:23, Вашингтон
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