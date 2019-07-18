Футболист выступает в составе "сине-бело-голубых" с 2017 года. "Зенит" продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Соглашение с хавбеком рассчитано на 3 года с опцией продления еще на один сезон, сообщили в пресс-службе "сине-бело-голубых".

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ранее бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал «Рустави 2» после решения ЕСПЧ, заявлял о намерении уволить Гварамию.

Шоу-бизнес Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Политика Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором возможно урегулирование ситуации в Донбассе.

Наука Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Здоровье Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».

Футбол Бывший заключенный рассказал о побоях в колонии Кокорина и Мамаева СМИ пообщались с человеком, который несколько месяцев провел в колонии, где отбывают свое наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Энергетика «Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.

Футбол Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком» Атакующий полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов подписал контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано на три года.

Политика МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти Министерством внутренних дел были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции по составлению протоколов административных дел за неуважение к власти, передает "Медиазона".

Спорт Федерация волейбола Польши требует наказать Спиридонова за оскорбление «В связи с оскорбительным сообщением волейболиста Алексея Спиридонова в «Твиттере» Яцек Каспржик – президент Федерации волейбола Польши – обратился в FIVB и ВФВ с требованием применить дисциплинарные санкции к игроку», – говорится в сообщении федерации в «Твиттере».

Наука В желудке тихоходки обнаружены загадочные кристаллы Биолог Рафаэль Мартин-Ледо, используя фазово-контрастную микроскопию, смог заглянуть в желудок одной такой малютки и обнаружил в нем нечто потрясающее.

Происшествия Офицер МЧС покончил с собой в подмосковном Жуковском "17 июля в Жуковском в своей квартире с ранением головы обнаружен командир одного из отделений спасательно-пожарной части МЧС России, который покончил жизнь самоубийством", - сказала Врадий.

Происшествия BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.

Политика Зеленский решил упростить получение гражданства Украины Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба.

Политика Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Политика Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Политика Нацист Ярош посоветовал Зеленскому не примерять роль «отца нации» Позорное поведение представителей новой власти на Украине еще может аукнуться президенту Владимиру Зеленскому.

Транспорт В России могут появиться парковки-пазлы Многоуровневые "пазловые" парковки появятся в скором времени в городах Московской области.

Происшествия Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33 В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.

Происшествия В Тверской области один человек погиб при взрыве емкости с топливом Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве емкости с дизельным топливом в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.