Футбол

Зенит продлил контракт с ЕрохинымPiter.tv 09:24

Футболист выступает в составе "сине-бело-голубых" с 2017 года. "Зенит" продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Соглашение с хавбеком рассчитано на 3 года с опцией продления еще на один сезон, сообщили в пресс-службе "сине-бело-голубых".
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Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом» раньше окончания договора

Петербургский дневник09:29

Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

Фонтанка.Ру09:11

«Рад, что продолжу играть в топ-клубе». Александр Ерохин - о продлении контракта с «Зенитом»

Спорт-Экспресс09:58

Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

Sports.ru09:08

«Зенит» объявил о продлении контракта с Ерохиным

Чемпионат09:06

Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

78.ru09:08

Александр Ерохин: «Очень рад, что продолжу защищать цвета петербургского клуба»

Матч ТВ09:34
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:23, Вашингтон
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