Футбол
Ерохин рассказал о продлении контракта с «Зенитом»Мойка78 вчера в 10:23
Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с 29-летним полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение с воспитанником барнаульского футбола подписано по схеме «3+1». По словам Ерохина, он очень доволен, что продлил сотрудничество с сине-бело-голубыми.
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Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом» раньше окончания договора
Петербургский дневниквчера в 09:29
«Рад, что продолжу играть в топ-клубе». Александр Ерохин - о продлении контракта с «Зенитом»
Спорт-Экспрессвчера в 09:58
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