Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с 29-летним полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение с воспитанником барнаульского футбола подписано по схеме «3+1». По словам Ерохина, он очень доволен, что продлил сотрудничество с сине-бело-голубыми.

Ерохин рассказал о продлении контракта с «Зенитом»

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