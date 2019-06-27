Футбол

«Зенит» продал Андрея Панюкова в «Урал»Петербургский дневник 05:52

Футбольный клуб «Зенит» согласился продать форварда Андрея Панюкова в екатеринбургский «Урал». При этом сине-бело-голубые оставляют за собой приоритетное право обратного выкупа игрока. Андрей Панюков является воспитанником московского футбола.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» продал Панюкова в «Урал», но оставил за собой право первоочередного выкупа

Советский спорт05:24

«Зенит» объявил о переходе Панюкова в «Урал»

РИА Новости05:15

Нападающий «Зенита» перешёл в «Урал»

Sport.ru06:44

«Урал» выкупил Панюкова у «Зенита». Петербуржцы сохранили право выкупа

Sports.ru06:40

«Зенит» объявил о переходе Панюкова в «Урал»

Матч ТВ05:18

«Зенит» оставил за собой приоритетное право обратного выкупа Панюкова у «Урала»

Sport24.ru05:16

«Урал» объявил о переходе Панюкова

Спорт-Экспресс05:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Авто

Ford собирается уволить тысячи сотрудников в Европе

Американский автоконцерн Ford Motor Co. планирует сократить 12 тыс. сотрудников в европейском подразделении в рамках реорганизации бизнеса.
Обновлено в 08:30
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Политика

Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам

Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Источник назвал причину жесткой посадки Ан-24 в Бурятии

Экипаж Ан-24 после посадки в Нижнеангарске не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 00:02
Наука

Получены первые 3D-снимки неизвестного здания под крепостью в Дербенте

Пока ученые склоняются к версии, что это древнейший в стране и один из древнейших в мире христианских храмов, который был засыпан арабами после захвата Дербента примерно в 700 году нашей эры.
Обновлено в 09:17
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Общество

Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Обновлено в 05:46
Политика

Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины

Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы

Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Энергетика

Жители России на автозаправках Казахстана покупают дешёвый бензин

Причин разницы цен в России и Казахстане несколько, рассказал EADaily ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.
Обновлено в 08:40
Политика

Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой США

В ходе первых теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии только мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал Россию главной геополитической угрозой Вашингтону.
Обновлено в 01:54
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

В Москве прошла церемония прощания с актрисой Аллой Покровской

Церемония прощания с актриса театра и кино, театральным режиссером Аллой Покровской прошла в МХТ имени Чехова.
Обновлено в 06:02
Гаджеты

Обновление системы превратило смартфоны Xiaomi в «кирпичи»

Компания Xiaomi официально приостановила распространение обновления MIUI 10.3.1.0 для смартфонов Mi 9 SE.
Обновлено в 09:51
Футбол

Руни забил гол со своей половины поля

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля.
Обновлено в 03:58
Политика

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Минобороны заказало подлодки «Ясень-М» и истребители Су-57

Министерство обороны России в рамках форума «Армия-2019» заключило госконтракты на поставку истребителей Су-57 и многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М».
Обновлено в 09:40
Происшествия

В России убили 16-летнюю мать-одиночку

Обновлено в 07:26
Футбол

Мурило сыграет с первых минут в матче со «Злином»

Главный тренер Локомотива Юрий Семин назвал стартовый состав команды на контрольный матч со Злином на сборе в Австрии.
Обновлено в 09:50
Политика

Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Политика

Президента Туниса госпитализировали

Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Общество

Первая жена Задорнова отсудила у Первого канала миллионы рублей

После смерти Задорнова в 2017 году права на оба выступления по наследству перешли его первой жене.
Обновлено вчера в 12:27
Экономика

Оценка роста ВВП США в I квартале сохранена на уровне 3,1%

Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в I квартале увеличились на 0,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.
Обновлено в 09:03
Теннис

Карловский в пяти сетах проиграл в финале квалификации Уимблдона

Российский теннисист Евгений Карловский не сумел пробиться в основную сетку Уимблдона.
Обновлено в 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Панюков
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» Санкт-Петербург, выступающий на правах аренды за «Урал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное