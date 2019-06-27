Футбол
«Зенит» продал Андрея Панюкова в «Урал»Петербургский дневник 05:52
Футбольный клуб «Зенит» согласился продать форварда Андрея Панюкова в екатеринбургский «Урал». При этом сине-бело-голубые оставляют за собой приоритетное право обратного выкупа игрока. Андрей Панюков является воспитанником московского футбола.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Авто
Ford собирается уволить тысячи сотрудников в Европе
Американский автоконцерн Ford Motor Co. планирует сократить 12 тыс. сотрудников в европейском подразделении в рамках реорганизации бизнеса.
Обновлено в 08:30
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Политика
Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Источник назвал причину жесткой посадки Ан-24 в Бурятии
Экипаж Ан-24 после посадки в Нижнеангарске не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 00:02
Наука
Получены первые 3D-снимки неизвестного здания под крепостью в Дербенте
Пока ученые склоняются к версии, что это древнейший в стране и один из древнейших в мире христианских храмов, который был засыпан арабами после захвата Дербента примерно в 700 году нашей эры.
Обновлено в 09:17
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Политика
Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины
Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы
Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Происшествия
СК возбудил дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Энергетика
Жители России на автозаправках Казахстана покупают дешёвый бензин
Причин разницы цен в России и Казахстане несколько, рассказал EADaily ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.
Обновлено в 08:40
Политика
Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой США
В ходе первых теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии только мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал Россию главной геополитической угрозой Вашингтону.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
В Москве прошла церемония прощания с актрисой Аллой Покровской
Церемония прощания с актриса театра и кино, театральным режиссером Аллой Покровской прошла в МХТ имени Чехова.
Обновлено в 06:02
Гаджеты
Обновление системы превратило смартфоны Xiaomi в «кирпичи»
Компания Xiaomi официально приостановила распространение обновления MIUI 10.3.1.0 для смартфонов Mi 9 SE.
Обновлено в 09:51
Футбол
Руни забил гол со своей половины поля
Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля.
Обновлено в 03:58
Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России
Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Минобороны заказало подлодки «Ясень-М» и истребители Су-57
Министерство обороны России в рамках форума «Армия-2019» заключило госконтракты на поставку истребителей Су-57 и многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М».
Обновлено в 09:40
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
Обновлено в 07:26
Футбол
Мурило сыграет с первых минут в матче со «Злином»
Главный тренер Локомотива Юрий Семин назвал стартовый состав команды на контрольный матч со Злином на сборе в Австрии.
Обновлено в 09:50
Политика
Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Политика
Президента Туниса госпитализировали
Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Общество
Первая жена Задорнова отсудила у Первого канала миллионы рублей
После смерти Задорнова в 2017 году права на оба выступления по наследству перешли его первой жене.
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
Оценка роста ВВП США в I квартале сохранена на уровне 3,1%
Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в I квартале увеличились на 0,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.
Обновлено в 09:03
Теннис
Карловский в пяти сетах проиграл в финале квалификации Уимблдона
Российский теннисист Евгений Карловский не сумел пробиться в основную сетку Уимблдона.
Обновлено в 09:34