«Зенит» приобретет защитника сборной Украины РакицкогоВести.Ru 09:33

с чего всё началось

Представители клуба из Северной столицы предложили "горнякам" 8 миллионов евро, в то время как те хотят заработать на продаже своего игрока 10 миллионов и бонусные выплаты. Напомним, что Ракицкий всю свою карьеру провел за "Шахтер". За донецкий клуб он выступает с 2003 года.

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Политика Политика Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Майкла Коэна конгрессу Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера назвал неверными данные интернет-издания BuzzFeed News, сообщившего о том, что экс-юрист президента США Майкл Коэн получил от Дональда Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве.

Авто Авто Toyota представила специальную серию Land Cruiser Prado Style Новая версия Style призвана развить успех предыдущей: вобрав в себя все преимущества комплектации Элеганс, спецсерия обладает дополнительными опциями, которые ждали поклонники Land Cruiser Prado.

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Наука Наука Главную причину ожирения нашли в голове Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.