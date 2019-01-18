Футбол

«Зенит» приобретет защитника сборной Украины РакицкогоВести.Ru 09:33

Представители клуба из Северной столицы предложили "горнякам" 8 миллионов евро, в то время как те хотят заработать на продаже своего игрока 10 миллионов и бонусные выплаты. Напомним, что Ракицкий всю свою карьеру провел за "Шахтер". За донецкий клуб он выступает с 2003 года.
Читать в источнике
с чего всё началось
Теперь петербуржцам предстоит договориться с «горняками»: «Зенит» предлагает 8 миллионов евро, «Шахтер» же хочет 10 млн + бонусы, сообщает Tribuna.com
.
Eurosport.ru16:40

Подробнее о событии

В «Шахтере» высказались о возможном переходе игрока в «Зенит»

Газета.Ru14:09

СМИ: Ракицкий согласовал контракт с «Зенитом» с зарплатой около 2,5 миллиона евро в год

Матч ТВ10:04

В Украине сообщили, что зарплата Ракицкого в «Зените» составит 3 млн евро в год

Sport24.ru14:39

Украинец Ракицкий может перейти в «Зенит». Что о нем известно?

Спорт-Экспресс11:45

Нужен ли «Зениту» украинский защитник Ракицкий?

Чемпионат15:28

Tribuna: Ракицкий согласовал контракт с «Зенитом»

Eurosport.ru16:40

«Зенит» близок к покупке защитника «Шахтера» Ракицкого

Sports.ru07:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 23:44, Ашберн
Происшествия

При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек

Обновлено в 21:49
Происшествия

Найдено тело еще одного летчика Су-34

Обновлено в 14:41
Общество

В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ

В Чеченской Республике местным жителям списали более девяти миллиардов рублей долгов за газ.
Обновлено в 01:48
Политика

Задержанного в Болгарии россиянина экстрадировали в США

Россиянин Александр Жуков, которого американские власти обвиняют в мошенничестве, экстрадирован из Болгарии в США.
Обновлено в 21:05
Культура

Скончался известный сатирик Семён Лившин

В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.
Обновлено в 13:12
Общество

В Подмосковье в ночь на Крещение прогремел гром с молнией

В ночь на Крещение в Подмосковье была зафиксирована снежная гроза.
Обновлено в 17:19
Происшествия

В США украли коллекцию комиксов о Бэтмене на $1,4 млн

Обновлено в 20:37
Наука

Названа смертельная опасность долгого сна для беременных

Обновлено в 12:41
Авто

Ford Mondeo наконец-то обновился

Кроме оставшегося без изменений 165-сильного турбомотора объемом 1,5 л, в гамме двигателей имеется 2-литровый дизель в трех вариантах мощности: 120, 150 и 190 л.с. В стандарте со всеми моторами сочетается 6-ступенчатая «механика», а для самых мощных турбодизелей доступен еще и новый «автомат».
Обновлено в 09:38
Религия

Крещенские купания в Риге отменили

Купания на Крещение в столице Латвии Риге отменены. Об этом сообщается на сайте Латвийской православной церкви.
Обновлено в 23:12
Путешествия

На Бали решили ввести налог на туристов в размере $10

Власти популярного курорта Бали (Индонезия) решили ввести налог на иностранных туристов, который оставит $10.
Обновлено в 23:37
Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об испытании в России системы ПРО «Нудоль»

В Пентагоне «Нудоль» рассматривают как систему противоракетной обороны, которая может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.
Обновлено в 18:06
Политика

Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Майкла Коэна конгрессу

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера назвал неверными данные интернет-издания BuzzFeed News, сообщившего о том, что экс-юрист президента США Майкл Коэн получил от Дональда Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве.
Обновлено в 20:46
Авто

Toyota представила специальную серию Land Cruiser Prado Style

Новая версия Style призвана развить успех предыдущей: вобрав в себя все преимущества комплектации Элеганс, спецсерия обладает дополнительными опциями, которые ждали поклонники Land Cruiser Prado.
Обновлено вчера в 07:06
Космос

Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»

Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
Культура

Умер известный телеведущий Виктор Мочалов

Обновлено в 20:11
Авто

В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera

Обновлено в 10:46
Авто

Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%

Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Общество

Граффити Бэнкси на гараже было продано за шестизначную сумму

Граффити уличного художника Бэнкси, нарисованное на гараже в британском Порт-Толботе, было продано за сумму не менее 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:41
Происшествия

В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании

Служебная проверка установила, что две сотрудницы отдела дознания в тот злополучный вечер употребляли спиртное в Уфимском райотделе МВД России вместе с тремя руководителями, которых впоследствии уволили за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.
Обновлено в 09:52
Космос

В МАИ предложили схему гиперзвукового двигателя на воде

В филиале "Взлет" (город Ахтубинск, Астраханская область) Московского авиационного института (МАИ) разработали схему гиперзвукового двигателя на воде.
Обновлено в 19:42
Наука

Найдена старейшая в мире таблица Менделеева

Обновлено в 03:10
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Космос

Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Обновлено в 02:05
Общество

ЮНЕСКО назвала Рио-де-Жанейро мировой столицей архитектуры 2020 года

В ЮНЕСКО заявили, что Рио-де-Жанейро станет мировой столицей архитектуры 2020 года.
Обновлено в 19:35
Происшествия

В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе

Обновлено в 15:43
Наука

Главную причину ожирения нашли в голове

Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
Обновлено в 05:14
Общество

Опубликовано новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии

Обновлено в 12:19
Общество

Патриарх Кирилл получил звание почётного профессора РАН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил звание почётного профессора Российской академии наук.
Обновлено в 08:30
ещё по теме
Ярослав Владимирович Ракицкий
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник клуба «Шахтёр» и национальной сборной Украины. В системе донецкого «Шахтёра» находится с 13 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное