Футбол
«Зенит» приобретет защитника сборной Украины РакицкогоВести.Ru 09:33
Представители клуба из Северной столицы предложили "горнякам" 8 миллионов евро, в то время как те хотят заработать на продаже своего игрока 10 миллионов и бонусные выплаты. Напомним, что Ракицкий всю свою карьеру провел за "Шахтер". За донецкий клуб он выступает с 2003 года.
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с чего всё началось
Теперь петербуржцам предстоит договориться с «горняками»: «Зенит» предлагает 8 миллионов евро, «Шахтер» же хочет 10 млн + бонусы, сообщает Tribuna.com.Eurosport.ru16:40
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