Футбол
«Зенит» приобрел разыгрывающего сборной ФранцииSportbox.RU 03:21
Французский разыгрывающий Эндрю Альбаси перешел в «Зенит». Три прошедших сезона игрок провел в составе испанского клуба «МораБанк Андорра».
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия
Внесена ясность в сообщения о вывозе цыган из Чемодановки
Власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
Обновлено в 11:42
Финансы
Фондовые торги в России открылись незначительным ростом
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в незначительном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Корабль ВМС Польши повредили во время учений НАТО в Балтийском море
Польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время участия в проводимых НАТО учениях Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 11:13
Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель
Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Военные сделали сальто на Lada Vesta
В Сети опубликовали видео, на котором автомобиль Lada Vesta сдает назад, проезжая дорожные фишки, и при попытке совершить резкий разворот на 180 градусов переворачивается.
Обновлено в 05:57
Политика
В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ
Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Общество
CNN: умерла дизайнер Глория Вандербилт
Обновлено в 11:29
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Происшествия
Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова
В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Принц Уильям в День отца опубликовал фото с одним Луи
На официальной страничке Кенсингтонского дворца появилась публикация принца Уильяма. которую он посвятил в День отца принцу Чарльзу.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено в 11:33
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи
Актриса Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи. 41-летняя звезда экрана и 33-летний актер прожили вместе почти пять лет.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем
Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Авто
Введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год
Ранее планировалось ввести новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля с 1 июля 2019 года, но теперь регламент перенесли на год, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Коллегию Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:49
Футбол
Тотти покинет «Рому», сообщают СМИ
Франческо Тотти, бывший футболист, собирается покинуть итальянскую "Рому", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:29
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика
Азербайджанский газ впервые поступил в Европу
Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34