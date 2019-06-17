Футбол

«Зенит» приобрел разыгрывающего сборной ФранцииSportbox.RU 03:21

Французский разыгрывающий Эндрю Альбаси перешел в «Зенит». Три прошедших сезона игрок провел в составе испанского клуба «МораБанк Андорра».
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Церковный: Альбиси отлично впишется в баскетбол Жоана Плазы

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Эндрю Альбиси стал игроком «Зенита»

Спорт-Экспресс03:17

Александр Церковный: Альбиси прогрессирует с каждым сезоном

Советский спорт04:24

Источник: контракт Альбиси с «Зенитом» рассчитан на один год

РИА Новости04:37

«Зенит» приобрел разыгрывающего сборной Франции

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СМИ: Альбиси подписал контракт с «Зенитом» на год

Нева Спорт05:18

«Зенит» подписал Эндрю Альбиси

Sports.ru03:15
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Происшествия

Внесена ясность в сообщения о вывозе цыган из Чемодановки

Власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
Обновлено в 11:42
Финансы

Фондовые торги в России открылись незначительным ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в незначительном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Корабль ВМС Польши повредили во время учений НАТО в Балтийском море

Польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время участия в проводимых НАТО учениях Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 11:13
Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель

Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Военные сделали сальто на Lada Vesta

В Сети опубликовали видео, на котором автомобиль Lada Vesta сдает назад, проезжая дорожные фишки, и при попытке совершить резкий разворот на 180 градусов переворачивается.
Обновлено в 05:57
Политика

В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ

Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Общество

CNN: умерла дизайнер Глория Вандербилт

Обновлено в 11:29
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Происшествия

Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова

В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Принц Уильям в День отца опубликовал фото с одним Луи

На официальной страничке Кенсингтонского дворца появилась публикация принца Уильяма. которую он посвятил в День отца принцу Чарльзу.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено в 11:33
Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд

Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи

Актриса Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи. 41-летняя звезда экрана и 33-летний актер прожили вместе почти пять лет.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
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Авто

Введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год

Ранее планировалось ввести новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля с 1 июля 2019 года, но теперь регламент перенесли на год, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Коллегию Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:49
Футбол

Тотти покинет «Рому», сообщают СМИ

Франческо Тотти, бывший футболист, собирается покинуть итальянскую "Рому", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:29
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика

Азербайджанский газ впервые поступил в Европу

Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
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Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
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Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
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Французский баскетболист
Французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Андорра».
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