Футбол

В «Зенит» из «Рубина» перейдет АзмунНациональная служба новостей вчера в 16:16

Петербургский «Зенит» объявил о трансфере 24-летнего иранского нападающего «Рубина» Сердара Азмуна. Соглашение с форвардом рассчитано на 3,5 года. Азмун выступал за «Рубин» с 2013 года.
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