Футбол
«Зенит» примет «Уфу» в матче чемпионата РоссииНева Спорт 01:05
|15′
Ловро Бизяк
|25′
Каталин Карп
Сердар Азмун
|30′
Эмильяно Ариэль Ригони
|34′
|57′
Ловро Бизяк
Андрес Вомбергар
Кристиан Нобоа
Магомед Оздоев
|60′
|67′
Сильвестр Игбоун
|67′
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
Артем Дзюба
Себастьян Дриусси
|78′
|78′
Александр Пуцко
Вячеслав Кротов
Далер Кузяев
Олег Шатов
|86′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
25
Барриос
17
Шатов
27
Оздоев
24
Ригони
11
Дриусси
7
Азмун
31
Беленов
27
Неделчару
57
Кротов
3
Аликин
33
Сухов
29
Тилль
8
Карп
5
Йокич
44
Игбоун
77
Алиев
32
Вомбергар
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
В первом после возобновления чемпионата матче петербуржцы на выезде обыграли екатеринбургский «Урал»: игра завершилась с минимальным счётом 1:0. Для «Уфы» текущий сезон складывается не очень удачно: команда находится в зоне вылета и занимает лишь пятнадцатую строчку турнирной таблицы.
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