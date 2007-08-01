Футбол

«Зенит» примет «Уфу» в матче чемпионата РоссииНева Спорт 01:05

Зенит — Уфа
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
15′
Ловро Бизяк
25′
Каталин Карп
Сердар Азмун
30′
Эмильяно Ариэль Ригони
34′
57′
Ловро Бизяк
Андрес Вомбергар
Кристиан Нобоа
Магомед Оздоев
60′
67′
Сильвестр Игбоун
67′
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
Артем Дзюба
Себастьян Дриусси
78′
78′
Александр Пуцко
Вячеслав Кротов
Далер Кузяев
Олег Шатов
86′
В первом после возобновления чемпионата матче петербуржцы на выезде обыграли екатеринбургский «Урал»: игра завершилась с минимальным счётом 1:0. Для «Уфы» текущий сезон складывается не очень удачно: команда находится в зоне вылета и занимает лишь пятнадцатую строчку турнирной таблицы.
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Начался матч «Зенит» — «Уфа»

Нева Спорт09:30
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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