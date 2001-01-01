Футбол
«Зенит» примет «Краснодар» в четвертом туре премьер-лигиСоветский спорт 01:52
Зенит сыграет дома с Краснодаром в матче четвертого тура премьер-лиги. После трех туров действующие чемпионы России остаются единственной командой, не потерявшей ни одного очка.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Авто
Lynk & Co представила «заряженный» седан
Китайская компания Lynk & Co представила публике «заряженную» новинку седана под названием Lynk & Co 03+.
Обновлено в 05:23
Общество
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
Интернет
Алгоритмы Facebook помогут интернет-компаниям искать дубликаты видео и изображений для борьбы с недопустимым контентом
Facebook отмечает, что она впервые поделилась подобной технологией, и в компании надеются, что с её помощью другие крупные порталы и сервисы, небольшие студии по разработке ПО и некоммерческие организации смогут эффективнее бороться с распространением недопустимого медиа-контента в мировой Сети.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Зеленский решил отменить визы с рядом стран ради медтуризма
Президент Украины Владимир Зеленский попросил составить перечень стран, с которыми можно отменить визовый режим.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Российские ракеты вызвали панику в странах НАТО
Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ставит под удар безопасность стран НАТО.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Общество
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве
Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Происшествия
При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек
Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Политика
Получивших российские паспорта украинцев начали допрашивать
В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса, напоминает «Национальная служба новостей».
Обновлено вчера в 12:37
Космос
Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.
Обновлено 31 июля в 07:07
Футбол
Сегодня «Ростов» может возглавить турнирную таблицу РПЛ
После трех туров РПЛ «Ростов» идет на втором месте, отставая от «Зенита» на два очка.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06