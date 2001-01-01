Зенит сыграет дома с Краснодаром в матче четвертого тура премьер-лиги. После трех туров действующие чемпионы России остаются единственной командой, не потерявшей ни одного очка.

Спорт день за днем

Политика США ввели новые санкции против России Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

Происшествия Под полом московского ресторана нашли труп Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.

Происшествия В Москве задержана Любовь Соболь Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.

Политика Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.

Шоу-бизнес Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Общество Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.

Авто Lynk & Co представила «заряженный» седан Китайская компания Lynk & Co представила публике «заряженную» новинку седана под названием Lynk & Co 03+.

Общество Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.

Экономика Huawei отчиталась о рекордной выручке в России По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).

Интернет Алгоритмы Facebook помогут интернет-компаниям искать дубликаты видео и изображений для борьбы с недопустимым контентом Facebook отмечает, что она впервые поделилась подобной технологией, и в компании надеются, что с её помощью другие крупные порталы и сервисы, небольшие студии по разработке ПО и некоммерческие организации смогут эффективнее бороться с распространением недопустимого медиа-контента в мировой Сети.

Политика Зеленский решил отменить визы с рядом стран ради медтуризма Президент Украины Владимир Зеленский попросил составить перечень стран, с которыми можно отменить визовый режим.

Армия и оружие Российские ракеты вызвали панику в странах НАТО Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ставит под удар безопасность стран НАТО.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Футбол Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.

Общество Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".

Происшествия Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Происшествия При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.

Происшествия В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика Получивших российские паспорта украинцев начали допрашивать В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса, напоминает «Национальная служба новостей».

Космос Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ» По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.

Футбол Сегодня «Ростов» может возглавить турнирную таблицу РПЛ После трех туров РПЛ «Ростов» идет на втором месте, отставая от «Зенита» на два очка.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.