Футбол

«Зенит» примет «Краснодар» в четвертом туре премьер-лигиСоветский спорт 01:52

Зенит — Краснодар
сегодня
в 14:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит сыграет дома с Краснодаром в матче четвертого тура премьер-лиги. После трех туров действующие чемпионы России остаются единственной командой, не потерявшей ни одного очка.
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