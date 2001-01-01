Футбол
«Зенит» примет «Краснодар» в четвертом туре премьер-лигиСоветский спорт 01:52
Зенит сыграет дома с Краснодаром в матче четвертого тура премьер-лиги. После трех туров действующие чемпионы России остаются единственной командой, не потерявшей ни одного очка.
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Константин Генич: Не уверен, что «Зенит» выиграет у «Краснодара». Но забьют обе команды
Спорт уик-эндвчера в 03:53
Зенит - Краснодар ~ прогноз на центральную встречу 4-го тура РПЛ: действующего чемпиона не остановить?
Sport-place01 августа в 14:18
Юг против Севера. В Петербурге состоится главный матч чемпионата России
Спорт день за днем01 августа в 14:17
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
Обновлено в 07:32
Здоровье
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Футбол
«Могу играть на высоком уровне еще лет пять». Ракицкий отмечает юбилей и готовится к «Краснодару»
Защитник «Зенита», которому 3 августа исполняется 30 лет, накануне матча с «Краснодаром» рассказал о своих штрафных, о левой ноге и правой руке, о поцелуе в голову от Оздоева и двух чемпионствах в одном сезоне.
Обновлено в 03:00
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском
Испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА будут проходить в Жуковском, заявил генеральный директор ПАО «Туполев», выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Технологии
Роскомнадзор требует удалить пиратские копии «Рассказа служанки»
Роскомнадзор направил владельцам 380 интернет-ресурсов требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».
Обновлено в 07:41
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей через ФБК
Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 08:29
Футбол
Антон Миранчук вернулся в стартовый состав «Локомотива» после травмы
Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным огласил стартовый состав на матч четвертого тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram
Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Обновлено в 06:44
Наука
Главную основную причину развития рака назвали ученые
Главную причину развития раковых заболеваний озвучили ученые и исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 05:46
Футбол
«Наполи» выкупит Лосано у ПСВ за 42 млн евро
По информации Corriere dello Sport, неаполитанцы выкупят контракт 24-летнего футболиста за 42 миллиона евро.
Обновлено вчера в 17:46
Футбол
Игрок «Реала» ошибочно считает город США отдельной страной
Напомним, что Хьюстон является городом, который расположен в штате Техас.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Интернет
Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp
Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 04:37
Политика
Трамп пригрозил Китаю дальнейшим увеличением торговых пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 17:34
Энергетика
Украина накопила в ПХГ более 16 млрд кубометров газа
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина накопила в подземных хранилищах более 16 млрд кубометров газа.
Обновлено в 07:15
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Единоборства
Следующим соперником Фёдора Емельяненко может стать Куинтон Джексон
Джексон является наиболее вероятным вариантом соперника, — сказал собеседник ТАСС в промоушене Bellator.
Обновлено в 05:15
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Зеленский назвал условие отставки Богдана
В качестве причины отставки называлось то, что Богдану не удалось согласовать встречу президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено в 07:52
Общество
Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией
Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.
Обновлено в 05:35
Футбол
Орлов рассказал, почему Заболотный не перешел в «Сочи»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий «Зенита» Антон Заболотный принял решение не переходить в «Сочи».
Обновлено в 07:58