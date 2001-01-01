Зенит сыграет дома с Краснодаром в матче четвертого тура премьер-лиги. После трех туров действующие чемпионы России остаются единственной командой, не потерявшей ни одного очка.

Спорт день за днем

Здоровье Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.

Футбол «Могу играть на высоком уровне еще лет пять». Ракицкий отмечает юбилей и готовится к «Краснодару» Защитник «Зенита», которому 3 августа исполняется 30 лет, накануне матча с «Краснодаром» рассказал о своих штрафных, о левой ноге и правой руке, о поцелуе в голову от Оздоева и двух чемпионствах в одном сезоне.

Политика «Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.

Армия и оружие Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском Испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА будут проходить в Жуковском, заявил генеральный директор ПАО «Туполев», выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.

Происшествия Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Технологии Роскомнадзор требует удалить пиратские копии «Рассказа служанки» Роскомнадзор направил владельцам 380 интернет-ресурсов требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей через ФБК Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Футбол Антон Миранчук вернулся в стартовый состав «Локомотива» после травмы Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным огласил стартовый состав на матч четвертого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Шоу-бизнес Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.

Наука Главную основную причину развития рака назвали ученые Главную причину развития раковых заболеваний озвучили ученые и исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.

Футбол «Наполи» выкупит Лосано у ПСВ за 42 млн евро По информации Corriere dello Sport, неаполитанцы выкупят контракт 24-летнего футболиста за 42 миллиона евро.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий на детей Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.

Интернет Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.

Политика Трамп пригрозил Китаю дальнейшим увеличением торговых пошлин Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.

Энергетика Украина накопила в ПХГ более 16 млрд кубометров газа Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина накопила в подземных хранилищах более 16 млрд кубометров газа.

Политика Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.

Футбол Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.

Происшествия Крупный пожар в центре Москвы локализован Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.

Единоборства Следующим соперником Фёдора Емельяненко может стать Куинтон Джексон Джексон является наиболее вероятным вариантом соперника, — сказал собеседник ТАСС в промоушене Bellator.

Политика Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.

Политика Зеленский назвал условие отставки Богдана В качестве причины отставки называлось то, что Богдану не удалось согласовать встречу президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом.

Общество Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.