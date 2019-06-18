Футбол
«Зенит» прилетел на сбор в АвстриюМатч ТВ вчера в 06:45
Футболисты и тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком прилетели на тренировочный сбор в Австрию. Вечером команда проведет в Австрии первую тренировку. Напомним, игроки национальных сборных Артем Дзюба, Миха Мевля, Магомед Оздоев и Роберт Мак присоединятся к команде 21 июня.
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