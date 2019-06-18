«Зенит» прилетел на сбор в АвстриюМатч ТВ вчера в 06:45

Футболисты и тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком прилетели на тренировочный сбор в Австрию. Вечером команда проведет в Австрии первую тренировку. Напомним, игроки национальных сборных Артем Дзюба, Миха Мевля, Магомед Оздоев и Роберт Мак присоединятся к команде 21 июня.

«Зенит» прилетел на сбор в Австрию

Спорт день за днем

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Происшествия В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.

Происшествия Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.

Происшествия СК провел масштабные обыски в России по делу о финансировании ИГИЛ Следственный комитет провел масштабные обыски по делу о финансировании международной террористический организации ИГИЛ (запрещенна в РФ).

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Политика Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Происшествия Четырех подпольных банкиров задержали в Москве Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.

Происшествия Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.

Происшествия Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.

Шоу-бизнес Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой «Улетного экипажа» Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой "Улетного экипажа" 28-летняя Катрин Асси заставила Гелу Месхи напрочь забыть о семейных проблемах.

Происшествия Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.

Экономика В России стали чаще покупать водку в маленькой таре Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей группы «Руст» (производит водку «Талка»), увеличение доли малой тары — один из факторов роста всего водочного сегмента.

Футбол Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022 Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.

Происшествия Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 26 В результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии, по последним данным, пострадали 26 человек.

Армия и оружие WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.

Энергетика Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5% Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.

Авто Объявлены цены на обновленный Subaru Outback для рынка РФ На российском рынке Subaru начала принимать заказы на слегка обновленный внедорожный универсал Outback.

Политика В Чечне займутся подготовкой космонавтов Руководитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что с 2020 года на базе университета в Гудермесе может проводиться специальная парашютная подготовка, а также один из таких видов подготовки, как выживание в горно-лесистой местности.

Здоровье Плохая вода и грязный воздух губят здоровье жителей Ростовской области Некачественная питьевая вода и загрязненный воздух в Ростовской области негативно сказываются на здоровье населения региона.

Политика Трамп сменил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.